Несмотря на холода, Монголию посетило рекордное число туристов

Впервые в своей истории Монголия приняла более 33 тысяч туристов за один месяц. В частности, с 1 по 31 января 2025 года Монголию посетили 33 тысячи 452 туриста, что на 5 тысяч туристов больше, чем за аналогичный период 2024 года. В январе 2024 года Монголию посетили 28 тысяч туристов. Об этом сообщило ИА «Монцамэ».

Согласно статистике, в январе 2025 года соседнюю страну посетили 3424 туриста из Республики Корея, 617 из Японии, 873 из Республики Казахстан, 506 из Республики Беларусь, 467 из Соединенных Штатов Америки, 440 из Турецкой Республики и 38 из Федеративной Республики Германия.

В зимний туристический сезон Монголия принимает 23% от общего числа туристов. Это объясняется тем, что в Монголии резко-континентальный климат и одна из самых холодных зим в мире. Несмотря на проведение определенных зимних туристических мероприятий, таких как Фестиваль снега и льда, Праздник орла, количество туристов, приезжающих в Монголию, значительно снижается с октября. Кроме того, есть исследование, согласно которому подобные мероприятия в основном интересны деловым путешественникам, которые приехали в Монголию временно. Также существует большой интерес со стороны туристов из стран, граничащих с Монголией, которые приезжают на короткий период в 3-4 дня.

В 2024 году количество туристов, приехавших в Монголию из Китая, составило 217 тысяч 712 человек, из России - 213 тысяч 231 человек, из Южной Кореи - 193 тысячи 19 человек, из Японии - 25 тысяч 643 человека, из Казахстана - 24 тысячи 237 человек, из США - 16 тысяч 368 человек, из Германии - 12 тысяч 134 человека, из Турции - 7 тысяч 755 человек и 6 тысяч 777 человек из Франции.





Фото: "Номер один"