Уроженцу Бурятии присвоили звание Героя России посмертно

Указом президента России уроженцу поселка Онохой Заиграевского района Бурятии Сергею Бакину присвоено звание Героя России посмертно. Об этом сообщает районная газета «Вперед» со ссылкой на администрацию поселка Онохой.Сергей Бакин родился 14 января 2000 года. До седьмого класса обучался в Онохойской школе №2, после - в Суворовском училище в Ульяновске. В 2022 году окончил Дальневосточное Высшее общеевойсковое командное училище им. Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского с красным дипломом в звании лейтенанта. С мая 2023 года служил в Севастополе, откуда отправился на СВО.За время службы был награжден медалями «За воинскую Доблесть» II степени, «За участие в СВО».В ходе спецоперации Сергей Бакин получил тяжелые ранения и скончался в госпитале 28 ноября 2024 года.