Популярное масло оказалось маргарином

Растительные жиры нашли в сгущённом молоке ООО «Белмолпродукт» (Белгородская область), в сметане ООО «Русмолоко» (Ставропольский край), молоке ООО «Кубарус-молоко» (Краснодарский край) и в сливочном масле АО «Озерецкий молочный комбинат» (Московская область). Об этом сообщает agroexpert.press.Последнее предприятие выпускает известное сливочное масло «Экомилк», которое подается как «натуральное» с приставкой «эко», что должно символизировать «экологичность».Оказалось, что добавлять растительные добавки в сливочное масло оказалось более выгодным делом для производителей. Не называя при этом их маргаринами или спредами, что было бы честным по отношению к потребителям.«Наличие указанных показателей в пищевых продуктах не допускается требованиями техрегламентов», — напомнили в ведомстве.Информацию о выявленных несоответствиях в продукции направили в Роспотребнадзор.