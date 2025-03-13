Общество 13.03.2025 в 06:00

Жители Бурятии завалили ломбарды золотом

Из-за дороговизны кредитов многие сдают драгоценности «до получки»
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Текст: Дмитрий Родионов
Жители Бурятии завалили ломбарды золотом
Рынок ломбардов в Бурятии значительно нарастил обороты с 2024 года, когда банковское кредитование оказалось почти недоступным для жителей из-за роста ставок и массовых отказов на получение потребительских займов. В результате все больше людей относят в ломбард золотые украшения, в том числе фамильные драгоценности «до получки».

Ломбарды в своей нише

Впрочем, на фоне экономической стагнации и растущей инфляции люди продолжают беднеть, запасы драгоценностей у населения сокращаются. А ведь именно золото и автомобили являются главными залоговыми объектами для получения денег.

Тем временем в Бурятии выявили семь нелегальных кредиторов за 2024 год. Как сообщили в отделении Банка России в Бурятии, из них четыре организации незаконно выдавали займы, а три кредитора неправомерно использовали наименования «ломбард» и «микрокредитная компания».

Стоит отметить, что заключение договора с одним из таких кредиторов может обернуться проблемами, поскольку подобные заведения могут впоследствии незаконными способами взыскивать долги.

Как заявили ранее в ЦБ, компании работали вне официального регулирования и вводили клиентов в заблуждение, подменяя договоры займа договорами хранения. Проценты по ним были существенно выше тех, что установлены для легальных участников финансового рынка.

Риски кредитования

К тому же, если отнести вещи в ломбард, тот будет обязан обеспечить их сохранность. А у лжекредиторов они не застрахованы. Кроме того, ломбарды по закону обязаны вернуть разницу между суммой реализации вещей и суммой долга, если она превысит сумму оценки. В случае же с нелегальными компаниями нет никакой гарантии выплаты денег после продажи имущества.

В ЦБ напомнили, что легальные ломбарды должны заключать с клиентами «договор займа в форме залогового билета».

Сегодня все районы столицы Бурятии плотно охвачены ломбардами, которые присутствуют практически в шаговой доступности. В Улан-Удэ работает свыше 60 ломбардов - организаций, которые выдают деньги на короткий срок под залог ценных вещей (золота, компьютерной техники, автомобилей и т.д. - Прим. ред.). В основном это филиалы крупных федеральных ломбардов. Их число выросло, но в основном за счет укрупнения и увеличения числа филиалов московских и питерских структур.

Рынок ломбардов в России демонстрирует активный рост на фоне повышения цен на золото. К третьему кварталу 2024 года темпы исключения и включения игроков в реестр ломбардов сравнялись. За девять месяцев 2024 года Банк России исключил из реестра 145 ломбардов, в то время как 141 новый игрок внесен. В сентябре наблюдалась положительная динамика: исключено 9 ломбардов, а внесено 19. На данный момент в реестре Банка России числится 1878 ломбардов.

Рост активности в секторе связан с высокими финансовыми показателями отрасли, которые поддерживаются значительным увеличением цен на золото - основной залог ломбардов.

Золотая жила

По данным Банка России, если на начало 2023 года цена залогового золота находилась в среднем в диапазоне 3300 - 3400 рублей за грамм, то сегодня его принимают в районе 7 000 рублей за грамм. Речь идет о высших пробах (850-я и 999-я).

Золото 999-й пробы в виде российских золотых монет и слитков ломбарды принимают на 20 - 30% дешевле, чем крупные российские банки. Причем в Улан-Удэ банки не выкупают золотые монеты и слитки от населения, и для более выгодной продажи золота жителям региона приходится ездить в Иркутск. Где золотые монеты высокого качества без потертостей и пятен принимают по цене от 9 тыс. рублей за грамм, тогда как в ломбардах эти же монеты берут лишь по цене золотого лома. Такая вот дискриминация жителей Бурятии по территориальному признаку.

Что касается массового золотого лома (золотых колец, браслетов и цепочек 585-й пробы. - Прим. ред.), то цены на них в Улан-Удэ еще ниже - порядка 4000 рублей за один грамм. Наличными оно принимается в Улан-Удэ несколько дешевле, а если ломбард переводит на карту - то подороже.

Между тем ломбарды неслучайно активизировали прием золота. Внешнеторговая война, объявленная многим странам непредсказуемым Дональдом Трампом, по мнению аналитиков, приведет к дальнейшему подорожанию золота как защитного актива.

- Мировой финансовый кризис не за горами, и Трамп, начиная торговую войну со своими союзниками, приближает Великую депрессию-2. Поэтому золото в 2025 году будет дорожать по отношению и к доллару, и к рублю, - убежден улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.

Эксперты не исключают, что в какой-то момент стоимость этого металла вырастет до 3,2 тыс. долларов за тройскую унцию (31,1 г).
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