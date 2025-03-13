Общество 13.03.2025 в 17:30

Жители Бурятии с ограниченными возможностями здоровья участвуют во Всероссийском конкурсе бизнес-идей

Заявки на конкурс принимаются до 22 апреля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии с ограниченными возможностями здоровья участвуют во Всероссийском конкурсе бизнес-идей

Объявлен всероссийский конкурс бизнес-идей для предпринимателей и самозанятых с ограниченными возможностями здоровья «Инвастартап 2025». Дедлайн - 22 апреля 2025 года.

- Всероссийский конкурс «Инвастартап 2025» направлен на поддержку предпринимателей и самозанятых граждан с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс предоставляет возможность участникам развить свои бизнес-навыки, повысить уровень занятости и представить собственные идеи на федеральном уровне, - сообщает сайт «Все конкурсы и гранты».

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и имеющие статус инвалида или лица с ограниченными возможностями здоровья. Допускаются как индивидуальные участники, так и авторские коллективы. Один человек или команда могут подать только одну заявку.

Конкурс проходит в три этапа:

- Подача заявки онлайн на портале https://invastartup.ru/ до 22 апреля 2025 года. Участник регистрируется на сайте, заполняет анкету и добавляет описание бизнес-идеи;

- Очная программа полуфиналистов, в ходе которой до 70 отобранных проектов представят свои бизнес-идеи в рамках Российского слета предпринимателей и самозанятых с инвалидностью в мае 2025 года в Москве;

- Очная защита бизнес-идей, которая состоится 29 мая 2025 года. Финалисты представят свои проекты перед экспертной комиссией, ответят на вопросы жюри и продемонстрируют презентации;

Победитель конкурса получит грант в размере 200 000 рублей. Победители в номинациях получат гранты по 100 000 рублей, дипломы и ценные призы.

Все участники, дошедшие до финала, получат электронные сертификаты.

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса: https://invastartup.ru/.

Организаторами выступают Всероссийское общество инвалидов, Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» и Университет «Синергия».

 

Фото: loon.site

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