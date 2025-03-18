ВСЖД присоединилась к всероссийской акции «Безопасный транспорт»

Железнодорожники Восточно-Сибирской магистрали присоединились к межведомственной оперативно-профилактической акции «Безопасный транспорт». Она проводится в преддверии школьных каникул и направлена на предупреждение происшествий с детьми в зоне движения поездов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В рамках акции сотрудники ВСЖД совместно с представителями транспортной полиции и прокуратуры проведут рейды на наиболее травмоопасных участках магистрали, уроки безопасности среди учеников образовательных учреждений, расположенных вблизи железнодорожной инфраструктуры, и другие профилактические мероприятия.Отметим, что статистика происшествий с участием несовершеннолетних на ВСЖД остается тревожной. В 2024 году на магистрали пострадало семь детей, двое из них погибли. С начала 2025 года зафиксирован один несчастный случай – подвижным составом был смертельно травмирован 16-летний подросток из Иркутска.В ВСЖД напоминают, что железная дорога является объектом повышенной опасности. Необходимо быть крайне внимательным и осторожным при переходе путей, снимать наушники и капюшон, не пользоваться мобильным телефоном. Категорически запрещены игры рядом с инфраструктурой.