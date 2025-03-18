Общество 18.03.2025 в 16:49

ВСЖД присоединилась к всероссийской акции «Безопасный транспорт»

В 2024 году на магистрали пострадало семь детей, двое из них погибли
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Текст: Иван Иванов
ВСЖД присоединилась к всероссийской акции «Безопасный транспорт»
Фото: ВСЖД
Железнодорожники Восточно-Сибирской магистрали присоединились к межведомственной оперативно-профилактической акции «Безопасный транспорт». Она проводится в преддверии школьных каникул и направлена на предупреждение происшествий с детьми в зоне движения поездов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В рамках акции сотрудники ВСЖД совместно с представителями транспортной полиции и прокуратуры проведут рейды на наиболее травмоопасных участках магистрали, уроки безопасности среди учеников образовательных учреждений, расположенных вблизи железнодорожной инфраструктуры, и другие профилактические мероприятия.

Отметим, что статистика происшествий с участием несовершеннолетних на ВСЖД остается тревожной. В 2024 году на магистрали пострадало семь детей, двое из них погибли. С начала 2025 года зафиксирован один несчастный случай – подвижным составом был смертельно травмирован 16-летний подросток из Иркутска.

В ВСЖД напоминают, что железная дорога является объектом повышенной опасности. Необходимо быть крайне внимательным и осторожным при переходе путей, снимать наушники и капюшон, не пользоваться мобильным телефоном. Категорически запрещены игры рядом с инфраструктурой.


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