Благоустройство и развитие

По инициативе депутата Народного Хурала Долгор Норбоевой в рамках развития общественной инфраструктуры профинансированы и выполнены работы по благоустройству, асфальтированию, установке ограждений на сумму более 4,89 млн рублей. Позитивные изменения в 2024 году затронули территории по ул. Ербанова, 20а, ул. Толстого, 10, ул. Борсоева, 9, ул. Некрасова, 28а, ул. Борсоева, 71-73, пр-ту Победы, 15, ул. Профсоюзная, 31, 40, ул. Смолина, 61, ул. Трубачеева, 2, ул. Бабушкина, 24, ул. Советская, 49. На ул. Подкаменская по наказам жителей установлен остановочный пункт для пассажиров общественного транспорта.







Два школьных стадиона с современным безопасным покрытием появились в 2024 году на избирательном округе № 20 в столице Бурятии. Условия для занятий физической культурой, спортивных игр созданы в Лингвистической гимназии № 3 и Бурятской гимназии № 29. Проекты реализованы в рамках исполнения наказов жителей округа депутатом Народного Хурала, председателем Совета Буркоопсоюза Долгор Норбоевой. На строительство двух школьных стадионов направлено свыше 4,19 млн рублей.Поддержка образовательных учреждений округа № 20 этим, конечно, не ограничивается. На капитальный ремонт средней школы № 4 выделено свыше 1,4 млн рублей, гимназии №33 - 700 тыс. рублей, Малой академии наук – свыше 757 тыс. рублей. Разработана проектно-сметная документация утепления фасада гимназии № 33 на сумму 300 тыс. рублей.Не обойдено вниманием ДНТ «Ранет», где многие садоводы, в том числе семьи с детьми, проживают круглогодично. На территории дачного товарищества установлена спортивно-игровая детская площадка с качелями, лестницами и тренажерами общей стоимостью свыше 1,14 млн рублей.Депутат Народного Хурала Долгор Норбоева активно поддерживает проведение на округе № 20 спортивных, культурных мероприятий, а также поездки талантливых жителей, включая юные дарования, на межрегиональные и всероссийские конкурсы, фестивали, конференции. Например, в 2024 году на базе средней школы № 9 прошли традиционные турниры по волейболу среди девушек и юношей старших классов. Сформировать призовые фонды помогла депутат. Дому творчества «Форус» были выделены денежные средства на покупку ткани и фурнитуры для пошива костюмов. Учителю географии средней школы № 4 оказана помощь в поездке в Санкт-Петербург на Всероссийскую научную конференцию «Открой в себе ученого». Детскому саду № 58 «Золушка» – для участия в финале конкурса «Лучший управляющий совет образовательной организации». Театру оперы и балета предоставлена финансовая поддержка депутата на проведение фестиваля оперы имени народного артиста СССР Лхасарана Линховоина. На празднование юбилея средней школы № 1 выделено 100 тыс. рублей.В поле особого внимания Долгор Норбоевой – жители округа, которые более остальных нуждаются в помощи. Депутат помогает в приобретении новогодних подарков детям, чьи семьи оказались в сложной жизненной ситуации, инвалидам, людям старшего поколения.Поддержка СВО осуществляется как напрямую бойцам, так и через общественное движение «Все для фронта! Все для победы!» («Боевое братство»), Бурятский фонд регионального сотрудничества и развития. Кроме того, в 2024 году на гуманитарную помощь жителям Курской области было направлено 200 тыс. рублей.Социально значимыми для жителей округа № 20, как и для всех улан-удэнцев, являются ежегодные мероприятия, проводимые Буркоопсоюзом под руководством Долгор Норбоевой: «Мясная ярмарка» на Центральном рынке, ярмарки «Сад и огород», «Золотая осень», «Сагаалган». Для горожан это возможность приобрести широкий ассортимент продукции местных сельхозпроизводителей, садоводов и огородников, традиционные деликатесы к Белому месяцу. Еще одной доброй традицией округа стали субботники Буркоопсоюза в историческом центре города. Принять участие в них может каждый.Отметим, что Долгор Норбоева была депутатом Улан-Удэнского городского Совета на протяжении нескольких созывов и отлично знает проблемы центра Улан-Удэ, постоянно встречается с жителями и трудовыми коллективами во дворах и организациях. На округе находятся ключевые объекты Буркоопсоюза: Центральный рынок, Улан-Удэнский техникум экономики, торговли и права, Универсальная торговая база, Горкоопторг и другие. Здесь же живут ветераны потребительской кооперации Бурятии.После избрания Долгор Норбоевой депутатом Народного Хурала территория ее ответственности заметно расширилась. Теперь еще больше горожан чувствуют заботливую женскую руку лидера Буркоопсоюза.- Вместе с жителями округа мы действуем последовательно, каждый год реализуя новые проекты и закладывая основу для дальнейшего развития, – говорит Долгор Норбоева.Фото: Буркоопсоюза