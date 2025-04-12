Общество 12.04.2025 в 16:13

Бурятия попала в топ туристических направлений

Нынешним летом в республике ожидают до 700 тысяч туристов

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Текст: Анастасия Величко
Бурятия попала в топ туристических направлений

В республике зафиксирован значительный рост бронирований отелей на летний сезон. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании правкомиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, сообщает пресс-служба главы и правительства Бурятии.

- Видим значительный рост показателей бронирования отелей в Бурятии, в Крыму, Алтайском крае, Нижегородской области, Дагестане и Башкирии. Эти данные мы направили в минтранс, чтобы коллеги скорректировали летнее расписание и настраивали работу авиакомпаний и железных дорог, могли оперативно реагировать на ситуацию и ставить самолеты на наиболее востребованные направления, при возможности, запускать дополнительные составы по железной дороге и, в целом, грамотно приоритизировать подвижной состав, - сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил эффективность господдержки отрасли, которая отразилась в росте турпотока в республику.

- При поддержке правительства РФ и минэкономразвития в республике появилось 54 новых модульных отеля на 588 номеров. Очень эффективная программа. Отдельная благодарность и за проект «Пять морей и озеро Байкал». С вашей подачи наш президент Владимир Владимирович Путин утвердил его и уже в этом году по этому проекту у нас открываются первые места размещения. Мы запускаем первые объекты инфраструктуры, электрические сети, - рассказал Алексей Цыденов.

В летнем сезоне прогнозируется увеличение количества туристических поездок в Бурятию на 10 %, до 700 тысяч человек.


Фото: "Номер один"

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