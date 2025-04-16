Общество 16.04.2025 в 10:26

За нарушение пожарной безопасности с жителей Бурятии взыщут 7 млн рублей

Пока приставам удалось снять с их счетов лишь десятую часть
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Текст: Елена Кокорина
За нарушение пожарной безопасности с жителей Бурятии взыщут 7 млн рублей

Более 760 тысяч рублей взыскали судебные приставы с жителей Бурятии, которые были привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Общий же долг составляет 7 млн рублей, разбитый на 159 исполнительных производств.

- В должниках числятся как физические лица, так и республиканские организации. В отношении тех правонарушителей, которые проигнорировали оплату штрафов, применяются меры принудительного и ограничительного характера: арестовываются банковские счета, обращается взыскание на зарплату и иные доходы, выносятся постановления о запрете регистрационных действий, ограничивается выезд из России, арестовывается имущество, - приводит статистику в УФССП республики.

Помимо этого, вовремя не оплаченные долги влекут дополнительные финансовые издержки. В рамках исполнительного производства должнику дается 5-дневный срок для добровольного исполнения, после истечения которого взыскивается исполнительский сбор, равный 7%, но не менее 1 тысячи для граждан и 10 тысяч для организаций.

Служба судебных приставов Республики Бурятия призывает жителей республики оплачивать все свои долги вовремя и не допускать просрочек.

Проверить и оплатить задолженность можно в личном кабинете на портале Госуслуг и на сайте Управления ФССП по Республике Бурятия в разделе «Банк данных исполнительных производств» fssp.gov.ru/iss/ip/.

Фото: loon.site

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