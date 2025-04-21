Полиция Бурятии займется пешеходами

По итогам трех месяцев 2025 года на дорогах Бурятии отмечен рост ДТП с участием пешеходов. В связи с этим, ближайшие несколько дней местные полицейские постараются сформировать у граждан сознательное и ответственное отношение к личной безопасности на дороге.

- В целях профилактики и стабилизации дорожно-транспортной обстановки, связанной с наездами на пешеходов, с 21 по 25 апреля Госавтоинспекция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». В указанный период пройдут мероприятия, направленные на формирование у пешеходов сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности при нахождении на проезжей части, соблюдение водителями транспортных средств ПДД при проезде пешеходных переходов, - рассказали в полиции республики.

Согласно данным МВД республики, рост ДТП, связанных с наездами на пешеходов составил11,8%. Число погибших выросло на 33%, а раненых на 9. Также, значительно увеличилось число происшествий совершенных по вине самих пешеходов.

Основными нарушениями, допускаемыми пешеходами, являются: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, невыполнение требований сигналов светофора и нахождение на проезжей части без цели ее перехода.

Фото: Номер один