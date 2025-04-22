Общество 22.04.2025 в 14:46

В Улан-Удэ ликвидируют нелегальные свалки

Одну из таких уже убирают в Железнодорожном районе
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ ликвидируют нелегальные свалки

В Улан-Удэ сотрудники комбината по благоустройству ликвидируют несанкционированные свалки. Одну из таких сейчас убирают на ул. Коллективная, 22 в Железнодорожном районе. Работы планируют завершить уже на этой неделе.

Сотрудники комбината чаще всего находят на таких свалках разобранную мебель, автомобильные шины, бытовой мусор и одежду. За период месячника чистоты ликвидировано 19 свалок.

Напомним, что штрафы за организацию несанкционированной свалки внушительные — до миллиона рублей.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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администрация улан-удэ

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