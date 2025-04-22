Общество 22.04.2025 в 14:46
В Улан-Удэ ликвидируют нелегальные свалки
Одну из таких уже убирают в Железнодорожном районе
В Улан-Удэ сотрудники комбината по благоустройству ликвидируют несанкционированные свалки. Одну из таких сейчас убирают на ул. Коллективная, 22 в Железнодорожном районе. Работы планируют завершить уже на этой неделе.
Сотрудники комбината чаще всего находят на таких свалках разобранную мебель, автомобильные шины, бытовой мусор и одежду. За период месячника чистоты ликвидировано 19 свалок.
Напомним, что штрафы за организацию несанкционированной свалки внушительные — до миллиона рублей.
Фото: администрация Улан-Удэ