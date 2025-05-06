Общество 06.05.2025 в 09:00

Проверка банковской карты

Как это сделать?
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Текст: Номер один
Проверка банковской карты
Pixabay

Вопрос: «Что нужно знать владельцам банковских карт?»

Владельцы банковских карт могут не заметить или забыть, что у них подключены регулярные платежи. Небольшие ежемесячные суммы за год превращаются в значительный расход.

Проверьте, есть ли у вас или близких такие списания:

1. За уведомления. Банк может подключить новому клиенту услугу смс-уведомлений об операциях по карте на 1—2 месяца бесплатно. А потом — за деньги. Но такие уведомления могут быть нужны не по всем картам или не всем их держателям.

2. За страхование. Например, при автоматическом подключении для кредитной карты. Или для защиты денег от мошенников.

3. За пакеты привилегий. Например, повышенный кешбэк и процент по накопительному счету, страховые полисы, проходы в бизнес-залы аэропортов и вокзалов. Банк мог предложить скидку за подписку на первое время. А потом — списывать полную стоимость. Или пакет бесплатный только при определенном остатке на счетах, а без этого условия — за деньги.

4. За обслуживание карты. Сумма зависит от банка и тарифа.

5. За подписку на сторонние сервисы. Онлайн-кинотеатры, учебные платформы, электронные библиотеки или музыкальные сервисы. Обычно их подключает сам владелец карты — например, при оформлении пробного периода.

Если вам не нужны смс-уведомления, страховка по кредитной карте и пакет привилегий, можете отключить услуги:

- самостоятельно в приложении банка или личном кабинете на сайте;

- с помощью специалиста в чате или в офисе.

По некоторым картам можно подключить бесплатные пуш-уведомления об операциях.

Если платите за обслуживание карты, уточните, можно ли перейти на бесплатный тариф и на каких условиях.

Если не уверены, будете ли пользоваться подписками или они уже не нужны, отключите автопродление.

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