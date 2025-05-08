Улан-Удэ стал местом встречи двух представительных органов власти

Сегодня состоялась официальная встреча депутатов Народного Хурала Республики Бурятия с депутатами Великого Государственного Хурала Монголии. Большая делегация парламентариев Монголии во главе с Председателем Постоянного Комитета ВГХ по промышленной политике г-ном Сайнхуу Ганбаатором и депутатом ВГХ г-ном Мягмарсурэном Бадамсуреном прибыла по приглашению в нашу республику для участия в торжествах, посвященных 80-летию Великой Победы.

Председатель Владимир Павлов официально поприветствовал монгольскую делегацию и первым делом выразил слова благодарности за то, что Монголия первой протянула руку поддержки и оказала существенную помощь нашей стране в годы Великой Отечественной войны.

– Многоуважаемые депутаты Великого Государственного Хурала Монголии, члены делегации Монголии, мы очень рады приветствовать вас на праздничных мероприятиях, посвященных священной дате для нашей страны – 80-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Дорогой ценой досталась победа нашему народу. Война унесла практически 27 млн жизней советских людей. Мы благодарны нашей дружественной стране – Монголии, которая первой протянула руку поддержки и оказала существенную помощь нашей стране, – подчеркнул парламентарий.

В 1941 году Монголия отправила в СССР первый эшелон с продуктами питания и одеждой: солдатскими ремнями, шерстяными свитерами, полушубками, меховыми жилетами, перчатками и рукавицами, одеялами. В 1942 году очередной эшелон привез 30 115 полушубков. В 1943 году монгольский народ передал нашим солдатам 12 000 пар валенок, 12 000 кожаных сапог, 3 000 пар ботинок, 500 пар обуви для летчиков, 1 000 пар тапочек, 10 000 шинелей, 3 066 ватных курток и штанов, 1 000 кавалерийских седел, 10 500 солдатских кожаных ремней, 38 войлочных юрт, 628 велосипедов и разные личные подарки: одежда, одеяла, машинки для бритья, ножи, табак. Всего за четыре года войны Монголия передала Советскому Союзу не менее 64 тыс. тонн шерсти.

На средства жителей Монгольской Народной Республики (МНР) была также создана 2-я истребительная авиационная эскадрилья «Монгольский арат», участвовавшая в Великой Отечественной войне.



– Она принимала непосредственное участие в боях, воевала на советско-германском фронте и проявляла героизм, как и многие другие. Например, 112-я танковая Краснознаменная бригада «Революционная Монголия», – добавил Владимир Павлов.

Стоит отметить, что буквально в прошлом году Бурятия и Монголия совместно провели целый ряд мероприятий, посвященных 85-летию победы на реке Халхин-Гол над соединениями японской Квантунской армией.

– Эти исторические события очень сильно укрепили сотрудничество между нашими странами. Наши монгольские друзья приняли участие во всех торжественных мероприятиях, организованных в прошлом году, – подчеркнул Председатель Народного Хурала Бурятии.

Владимир Павлов также выделил и другие значимые даты, которые были отмечены вместе с представителями дружественной страны. Парламентарий отдельно отметил эффективную работу Генерального консульства Монголии в городе Улан-Удэ.

– Длительное время консульство возглавляла Госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн, которая очень много сделала для укрепления международного сотрудничества, – сказал он. – Указом главы Республики Бурятия она была награждена высокой наградой – медалью Агвана Доржиева.

● Этой медалью, как правило, награждают людей за выдающиеся заслуги перед Республикой Бурятия по укреплению мира и дружественных отношений между народами, за активную общественную и благотворительную деятельность.

Стоит отметить, что во время делового визита Председатель Постоянного Комитета ВГХ по промышленной политике г-н Сайнхуу Ганбаатор уверенно высказался о мировом значении Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По его словам, в Монголии по-особому чтят воинов Красной армии и День Победы: «Эта война и сегодня имеет очень большое значение».

Высокопоставленный гость также рассказал со своей стороны, что приехал в Бурятию вместе с семьей, чтобы показать близким воочию грандиозный праздник, посвященный историческому событию, которое объединяет наши страны. В доказательство он привел пословицу – «Судьба любит правду».

– Правда была достигнута благодаря нашим ветеранам, предыдущим поколениям, – высказался Председатель Постоянного Комитета ВГХ по промышленной политике. – Сегодняшними мероприятиями я хочу показать нашему будущему поколению вес случившегося, чтобы они понимали, какой ценой все это было достигнуто, чтобы они помнили и хранили память.

Помимо этого, г-н Сайнхуу Ганбаатор отметил, что между Бурятией и Монголией процветают давние дружеские отношения.

– Мы находимся на середине торгового пути, более 100 лет исполнилось нашей железнодорожной магистрали, проходящей через Кяхту и Алтан-Булак. Немало подписано договоров и соглашений, но хотелось бы серьезных реальных результатов для развития торгово-экономических отношений. Готов создать межпарламентскую рабочую группу для дальнейшего сотрудничества, – подытожил он.

После официальной встречи депутаты Народного Хурала Республики Бурятии совместно с депутатами Великого Государственного Хурала Монголии приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Рокоссовскому, Мемориалу Победы, а также открытии тематической выставки в Художественном музее Бурятии.

Фото «Номер один»