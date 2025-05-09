В городе запустили трамвай-инсталляцию

С самого утра по нашему городу курсирует открытый вагон трамвая-инсталляции «Победа». Трамвай этот не пассажирский, прокатиться на нем нельзя – в нем артисты Дома культуры имени Вагжанова исполняют песни военных лет. Однако все желающие могут полюбоваться вагоном, сфотографировать его и сделать видео.

Первый рейс уже позади, а вот второй стартует совсем скоро. Он отпарится из депо в 19:45 по маршруту – от остановки «Бурятский научный центр» до конечной ЛВРЗ.

В 20:20 вагон поедет обратно по тому же маршруту.

– Вы увидите выступления артистов дома культуры им. Вагжанова прямо из вагона, – рассказали в мэрии.

Фото: Мэрия Улан-Удэ