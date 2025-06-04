Гигантский аккумулятор подпитает Улан-Батор

Мощная аккумуляторная станция, расположенная в столичном районе Улан-Батора - Багануур, передала в Центральную энергосистему 30,372 миллиона киловатт-часов электроэнергии, тем самым существенно усилив энергетическую инфраструктуру Центрального региона столицы Монголии. Об этом сообщает «Монцамэ».Отличительной чертой этой станции является производство экологически чистой, возобновляемой энергии, а также возможность возвращать накопленную энергию в сеть в часы максимальной нагрузки.На столицу приходится свыше 60% общего энергопотребления страны.В зимний период 2023-2024 годов энергосистема Улан-Батора столкнулась с дефицитом мощности в объеме 200 мегаватт. Этот дефицит был оперативно устранён благодаря вводу в эксплуатацию двух новых энергетических объектов.С декабря 2024 года электростанция «Буурулжуут» мощностью 150 МВт и аккумуляторная станция в Баганууре мощностью 50 МВт начали поставки электроэнергии в Центральную энергосистему, восполняя возникший дефицит. В частности, «Буурулжуут» стабильно обеспечивает подачу электроэнергии в Центральную региональную энергосистему, строго следуя графикам и требованиям, установленным Национальным диспетчерским центром.