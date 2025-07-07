Общество 07.07.2025 в 13:03

В Бурятии ралли отметят концертом

В Селенгинском районе организуют ряд мероприятий в честь редкого события
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии ралли отметят концертом
Фото: телеграм-канал Алексей Цыденова
14 июля в 10 часов утра в городе Бабушкин начнется заезд по бурятскому участку ралли «Шелковый путь». Машины приедут со стороны Иркутска, пройдут по республике и уйдут в Монголию. Всего будет более ста автоспортсменов из 15 стран на разных транспортных средствах, плюс сопровождающие. 

После Бабушкина, примерно в 12:30, участники ралли доберутся до села Харгана. Там финиш намечен у местной горы, которая широко известна среди жителей. 

В Харгане в честь ралли пройдет концертная программа, состязания по стрельбе из лука, национальной бурятской борьбе и другим видам спорта, состоится смотр-конкурс ТОСов, выставка-продажа товаров бурятских производителей. Пройдет интересный конкурс с розыгрышем футболок, кепок и других изделий с логотипом ралли. Можно будет сфотографироваться со спортсменами. Ночевать гостей устроят в Иволгинске, а потом они направятся дальше в Монголию.

В последний раз «Шелковый путь» проходил в Бурятии в 2019 году и собрал порядка 10 тысяч зрителей. 

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