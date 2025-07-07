В Бурятии ралли отметят концертом

14 июля в 10 часов утра в городе Бабушкин начнется заезд по бурятскому участку ралли «Шелковый путь». Машины приедут со стороны Иркутска, пройдут по республике и уйдут в Монголию. Всего будет более ста автоспортсменов из 15 стран на разных транспортных средствах, плюс сопровождающие.После Бабушкина, примерно в 12:30, участники ралли доберутся до села Харгана. Там финиш намечен у местной горы, которая широко известна среди жителей.В Харгане в честь ралли пройдет концертная программа, состязания по стрельбе из лука, национальной бурятской борьбе и другим видам спорта, состоится смотр-конкурс ТОСов, выставка-продажа товаров бурятских производителей. Пройдет интересный конкурс с розыгрышем футболок, кепок и других изделий с логотипом ралли. Можно будет сфотографироваться со спортсменами. Ночевать гостей устроят в Иволгинске, а потом они направятся дальше в Монголию.В последний раз «Шелковый путь» проходил в Бурятии в 2019 году и собрал порядка 10 тысяч зрителей.Возрастное ограничение: 6+