Общество 01.08.2025 в 09:00

Разновидности страховых продуктов

Рассмотрим основные из них
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Разновидности страховых продуктов
Pixabay

Вопрос: «Какие есть виды страховых программ?»

Юлия Сергеевна П., г. Улан-Удэ

На российском рынке существует несколько видов страховых программ. Их можно приобретать отдельно или сочетать между собой.

1. Рисковое страхование. Самый распространенный вид, который покрывает риск смерти застрахованного лица. Клиент оплачивает страховку (единовременная покупка или в рассрочку), а в случае его кончины указанные в договоре выгодоприобретатели (чаще всего родственники) получают оговоренную выплату. Помимо смерти, полис может включать риски серьезного заболевания или получения травмы.

Ключевая особенность – событие может произойти внезапно, без формирования накоплений по договору. Страхователь сам определяет перечень рисков, виды травм и срок действия защиты.

2. Накопительное страхование жизни (НСЖ). Это долгосрочный финансовый инструмент, совмещающий сбережение средств со страховой защитой. Человек регулярно вносит платежи (например, раз в месяц, раз в квартал, раз в год) на протяжении срока действия договора, а после его окончания получает назад накопления (аналог вклада в банке). При наступлении страхового случая выплачивается еще и страховая сумма.

3. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Страховая компания здесь выступает в роли управляющего капиталом клиента, инвестируя его средства в ценные бумаги для получения дохода. Накопления обычно делятся на две части:

- гарантированная: выплачивается в любом случае, независимо от рыночной конъюнктуры;

- инвестиционная: доходность зависит от результатов выбранной стратегии.

Доля гарантированных выплат фиксируется в договоре, который необходимо тщательно изучить до подписания. Клиенту часто предлагают стратегии разного уровня риска. Консервативная стратегия предполагает вложения в низкорисковые активы – например, облигации, а агрессивная – инвестиции в высокорисковые, но более доходные инструменты – акции.

4. Добровольное пенсионное страхование (ДПС). Этот вид схож с накопительным страхованием: клиент также делает регулярные взносы. Основное отличие – выплаты начинаются не раньше достижения пенсионного возраста, указанного в договоре. Страхователь может выбрать график получения пенсии. В случае его смерти до начала выплат накопленная сумма передается наследникам.

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