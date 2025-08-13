Общество 13.08.2025 в 09:43
В Улан-Удэ рассосалась пробка у нового светофора на Борсоева
Дорожники настроили его работу и сделали дополнительную разметку
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ дорожные службы нанесли дополнительную разметку у нового светофора на улице Борсоева. Кроме того, специалисты Центра управления дорожным движением города оптимизировали работу этого светофора и синхронизировали его с соседними светофорами на улицах Борсоева и Иволгинской.
Как сообщили в мэрии, это уже принесло результат. Сегодня утром на данном участке не было зафиксировано значительных пробок. Водители приспособились к обновленной схеме проезда.
Напомним, вчера утром, когда новый светофор только запустили, он собрал огромную пробку в сторону центра города. Она растянулась до отворота на Бурвод и даже дальше. Чтобы ликвидировать образовавшийся затор, инженеры Центра управления дорожным движением вручную регулировали движение, пропуская автомобили в прямом направлении от улицы Иволгинская в сторону Смолина.
Ранее в мэрии сообщали, что новый светофор оборудован уникальной для нашего города функцией — дополнительной бело-лунной фазой. Она позволяет совмещать зеленый сигнал поворота автомобилей налево с разрешающим знаком для пешеходов, пересекающих проезжую часть перед автомобилем, совершающим поворот. Этот режим называют «просачиванием через пешеходов».
