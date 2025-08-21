Общество 21.08.2025 в 10:30
У «Ангары» аннулировали еще один сертификат
Авиакомпания больше не сможет готовить бортмехаников и специалистов по техобслуживанию
Текст: Андрей Константинов
Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра (АУЦ), выданный иркутской авиакомпании «Ангара». Как сообщили в ведомстве, решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика, которая выявила нарушения при подготовке авиационных специалистов.
АУЦ «Ангары» готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. Теперь для обучения авиационного персонала «Ангаре» необходимо пользоваться только услугами сторонних сертифицированных центров.
Напомним, в конце июля Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ангара», разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание самолетов. Решение было принято по итогам внеплановой проверки авиакомпании после катастрофы Ан-24 возле Тынды. Как сообщали в ведомстве, техническое обслуживание самолетов в «Ангаре» проходило лишь на бумаге.
Из-за этого решения авиакомпании пришлось отменить множество своих рейсов. Так, самолеты «Ангары» на несколько дней перестали летать на север Бурятии, пока перевозчик не нашел стороннюю сертифицированную организацию по обслуживанию воздушных судов.
