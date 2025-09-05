Общество 05.09.2025 в 12:27
В селе Бурятии открыли мемориальную доску в память о Герое России
На Родине увековечили память Владимира Белокопытова
Текст: Карина Перова
В сельском поселении Читканское Баргузинского района Бурятии открыли мемориальную доску в память о Герое России Владимире Белокопытове. Также матери бойца передали медаль «За храбрость» II степени, к которой сын был представлен еще при жизни за мужество и верность долгу.
Звание Героя РФ Владимиру Белокопытову было присвоено президентом Владимиром Путиным за взятие города Угледар Донецкой Народной Республики. «Обстреливали пулеметы, минометы, кассетными боеприпасами. Ничего – прошли, зашли и закрепились», - рассказывал о том штурме сам Герой в интервью телеканалу «Россия 1».
Однако участник СВО не дожил до вручения «Золотой Звезды»: 9 ноября 2024 года Владимир скончался в ДНР от острой коронарной недостаточности.