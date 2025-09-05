В селе Бурятии открыли мемориальную доску в память о Герое России

В сельском поселении Читканское Баргузинского района Бурятии открыли мемориальную доску в память о Герое России Владимире Белокопытове. Также матери бойца передали медаль «За храбрость» II степени, к которой сын был представлен еще при жизни за мужество и верность долгу.

Звание Героя РФ Владимиру Белокопытову было присвоено президентом Владимиром Путиным за взятие города Угледар Донецкой Народной Республики. «Обстреливали пулеметы, минометы, кассетными боеприпасами. Ничего – прошли, зашли и закрепились», - рассказывал о том штурме сам Герой в интервью телеканалу «Россия 1».

Однако участник СВО не дожил до вручения «Золотой Звезды»: 9 ноября 2024 года Владимир скончался в ДНР от острой коронарной недостаточности.