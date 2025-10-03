В Бурятии скандал с мигрантами обрастает новыми подробностями

Громкий скандал вокруг сертификатов о знании мигрантами русского языка, который не первый месяц идет в Улан-Удэ, обрастает новыми подробностями. Причем весьма смачными.Последняя новость - прокуратура, можно сказать, расписалась в своем бессилии справиться с одной проблемой. Напомним, что речь идет о ряде сертификатов, которые Центр тестирования при ВСГУТУ навыдавал иностранным трудовым мигрантам.Эти документы они получили по итогам успешно сданного экзамена на знание русского языка, истории и законодательства России. Языковые сертификаты необходимы приезжим иностранцам для последующего оформления разрешения на временное проживание (или вида на жительство), разрешения на работу. То есть это весьма значимый документ.Некоторое время назад, как ранее писал «Номер один», на просторах интернета появился слив июльского предписания прокуратуры Октябрьского района г. Улан-Удэ в адрес ректора ВСГУТУ Игоря Сизова. В нем говорилось, что совместно с подразделениями МВД и УФСБ прокуратура опросила граждан, которые получили сертификаты и в дальнейшем патенты на работу. Так, силовики выявили более 70 граждан Китайской Народной Республики, которые не подтвердили знание русского языка.В слитом представлении говорилось следующее. В ходе проверки ряду иностранцев задали вопросы, звучавшие на экзамене: «Как вас зовут?», «Откуда вы приехали?», «Куда вы приехали?», «С какой целью приехали?». Стоило начать задавать им вопросы в ином порядке, как «всгутовские» клиенты начинали страшно путаться.К примеру, если вопрос «Как вас зовут?» задавали вторым (а не первым), мигранты по-прежнему отвечали: «Китай». Ну и так далее…«Аналогичная ситуация установлена подразделениями МВД по Иркутской области: в отношении восьмерых иностранцев выданы акты о незнании русского языка», - отмечалось в представлении.Возникло непонимание, как с таким уровнем владения (или невладения?) русским немало мигрантов смогли получить от ВСГУТУ языковые сертификаты и укрепить свои позиции на территории России? Был также логичный вопрос - что делать?«В связи с изложенным в настоящее время инициирован вопрос о признании незаконными выданных сертификатов», - решительно говорилось в слитом прокурорском представлении. История разворачивалась в направлении прояснения сложившейся картины. Что-то из области «государство наносит ответный удар».Поэтому у «Номер один» появилось немало вопросов, которые мы и задали прокуратуре Октябрьского района г. Улан-Удэ.Кто должен признать сертификаты незаконно выданными и каким документом должно это делаться (приказом об аннулировании, распоряжением и др.)?Сколько сертификатов, выданных Центром тестирования при ВСГУТУ иностранным мигрантам, подлежат признанию незаконными, сколько уже признаны таковыми и какой срок установлен для завершения процедуры признания их незаконными?Разумеется, мы спросили, на основании чего сертификаты будут признавать незаконными. Возможно, мигрантов в качестве проверки проэкзаменуют в ином Центре тестирования (не при ВСГУТУ)? Ведь для аннулирования надо иметь официальные доказательства плохого знания мигрантами русского языка.- Действующим законодательством процедура признания сертификатов недействительными не предусмотрена, - ответили в райпрокуратуре.Соответственно, касаемо срока, установленного для завершения процедуры признания этих сертификатов незаконными, прокуратура заявила, что «сроки не определены».Получилось, что замах на аннулирование у прокуратуры был, образно говоря, на миллион рублей, а удар вышел на ноль рублей ноль копеек. Нулевое аннулирование.Без мигрантов сегодня обойтись было бы трудно. Вероятно, невозможно.Иностранную рабочую силу можно увидеть в самых разных местах. Иностранцы привлечены и к масштабным работам в центре г. Улан-Удэ, где возводятся важные и дорогостоящие объекты. Например, рабочие из Китая участвуют в строительстве жилого микрорайона Улаан Хото.Гастарбайтеры, которые работают на флагманских стройках, даже попадают в новости. Этой осенью Улан-Удэ был потрясен смертью нескольких мигрантов на строительстве нового здания Национального музея - погибли четверо приезжих. Все произошло после падения с высоты.Были ли у них языковые сертификаты от ВСГУТУ и насколько хорошо они владели русским - понимали ли, что им говорят российские представители? К примеру, инструктаж по технике безопасности? Это нам не известно.Может быть, в прокуратуре Бурятии проведут совещание на горячую тему и обратятся в Генпрокуратуру России с инициативой о решении вопроса аннулирования сертификатов на общенациональном уровне? Нам о прокурорских планах ничегошеньки не известно.Проблема отсутствия порядка аннулирования языковых сертификатов мигрантов, думаем, должна бы взволновать не только прокуратуру, но и другие органы власти.Уверены, что разработать и принять федеральный нормативный акт относительно аннулирования не труднее, чем разработать бюджет России на будущий год. Все можно сделать очень быстро, но при всем изобилии дискуссий, разных решений по наведению порядка в мигрантской сфере в этой теме быстроты не ощущается. Абсолютно непонятно, почему.Пока федералы тут медленно запрягают, при выявлении в Бурятии «безъязыких» мигрантов (наподобие упомянутых более 70 граждан Китая) ВСГУТУ не стоит опасаться санкций от прокуратуры. Могут спать спокойно…Примем как факт, что в текущем юридическом поле прокуратура оказалась бессильна «разрулить» положение, ну а что другие правоохранительные органы?По возникшим вопросам можно провести доследственную проверку и возбудить уголовное дело по подозрению во внесении в документы заведомо ложных сведений, в халатности или в чем-то ином… Чтобы иметь объективное представление об уровне иностранца, надо назначить экспертизу, и там заново оценить знания мигранта по русскому языку, истории России, основам российского законодательства.Заключения экспертов следует сравнить с выводами, которые сделаны по итогам экзамена в Центре тестирования при ВСГУТУ. Нам не известно ни одного случая, чтобы стражи закона в Бурятии пошли по такому пути.Хотя в республике силовиками ведется работа по теме иностранцев. В этом году уже приняты десятки решений о выдворении иностранных граждан за пределы России, о депортации, возбуждаются уголовные дела. Накладываются административные штрафы. Учитывая динамику, по итогам текущего года их назначат, наверное, как минимум на 10 млн рублей.Встречаются крайне возмутительные случаи. Так, в Улан-Удэ идет расследование по строительной фирме, которая фиктивно заключала трудовые договоры с гражданами государств - бывших союзных республик СССР без фактического выполнения ими работ. Совершение незаконных действий инкриминируют гендиректору фирмы и его дочери.- По данным следствия, в 2024 - 2025 гг. обвиняемые предлагали за плату изготавливать фиктивные трудовые договоры для иностранцев, прибывающих в Бурятию. За счет оформленных документов иностранцы подтверждали свое официальное трудоустройство, направляя соответствующие уведомления в орган миграционного учета. Это придавало видимость законности их пребывания на территории страны. При этом каких-либо трудовых функций в данной коммерческой организации они не выполняли, - делились некоторыми подробностями силовики.По предварительным данным, в службу миграционного учета от иностранцев поступили сотни трудовых договоров, оформленных обвиняемыми. Такая активность фирмы, полагаем, вызвала подозрение, и силовики проверили, работают ли там реально эти сотни мигрантов.Так вот у сертифицированных ВСГУТУ мигрантов, по которым есть «языковые» подозрения, тоже надо проверить реальное знание великого и могучего русского языка.Кстати, прокуратура Октябрьского района рассказала, что сделали во ВСГУТУ по итогам представления ректору.- Учреждением приняты дополнительные меры, направленные на повышение качества проверки минимального уровня знания русского языка у иностранцев, разработан дополнительный перечень вопросов для входного контроля, используются компьютерные технологии, еженедельно обновляются результаты тестов. Ответственным работникам строго указано на недопустимость нарушения федерального законодательства, - отметила райпрокуратура.И такие меры предотвратят появление новых сертификатов ВСГУТУ, вокруг которых может вспыхнуть скандал? Вообще, нам не очень понятно, что такое «строго указать». Суровым тоном сказать о недопустимости и одновременно ткнуть в воздух указательным пальцем? Видимо, это и есть не просто указать, а строго указать?