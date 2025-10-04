В Бурятии учителя целого района остались без зарплаты

Прокуратура Бурятии сообщила о нарушении трудовых прав более трехсот сотрудников МКУ «Районное управление образования» администрации Баргузинского района.«Установлено, что за август 2025 года заработная плата не выплачена перед 314 сотрудниками в размере 3 930 067 рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.По итогам проверки и. о. начальника управления образования получил прокурорское представление. После этого в сентябре задолженность перед работниками была полностью погашена. Также им выплатили компенсацию за задержку.За невыплату зарплаты и. о. начальника учреждения привлечена к административной ответственности и оштрафована на 10 тысяч рублей.