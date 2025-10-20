Общество 20.10.2025 в 12:24

О Героях Социалистического труда вспоминают в Иркутской области

Текст: Евгений Лазарев
О Героях Социалистического труда вспоминают в Иркутской области
В Иркутской области идет работа над созданием шести документальных фильмов о Героях Социалистического труда, в разное время получивших это звание на территории региона. Инициатором проекта стало АНО «Байкал», уже отметившиеся в информационном поле созданием почти сотни видеороликов, воссоздающих историческую память о малоизвестных событиях советской эпохи.

- Сейчас много говорят о том, - говорит проектный директор АНО «Байкал», журналист Алексей Елизарьев, - что у молодежи необходимо воспитывать уважение к честному труду. Мы подумали, что этим лучше заниматься на примерах из нашего недавнего прошлого. Вспомнили, что было такое звание Герой Социалистического труда и что получали его самые обычные люди – как руководители, так и простые работяги, и решили рассказать об этом подробнее. 

Идея была сформулирована в виде информационно-просветительского проекта для молодежи «Истории созидания» и получила поддержку Фонда президентских грантов.

- Пожалуй, самый известный участник нашего проекта – знаменитый на всю страну строитель БАМа Виктор Иванович Лакомов, - говорит Алексей Елизарьев. – Мы съездили к нему в гости, в небольшую деревушку Тракт-Ужет в Тайшетском районе, с удовольствием пообщались с ним. Интервью длилось не так долго – чуть больше часа, но и за это время наш собеседник поведал нам несколько малоизвестных, подзабытых историй, которые достойны того, чтобы о них знало нынешнее поколение.


Например, мало кто помнит, что возведению Байкало-Амурской магистрали предшествовала не менее героическая стройка – прокладка железной дороги Хребтовая – Усть-Илимск. Именно за нее, а вовсе не за БАМ, Виктор Лакомов получил Золотую звезду Героя труда – единственный из всех участков стройки. Виктор Иванович уверен: так называемые «Хребты» были на тот момент более востребованы и важны, чем БАМ. 

- Вечером закончим ветку до какого-нибудь предприятия, расположенного на этой железной дороге, - утром просыпаемся, а там уже вагоны под погрузку стоят, - вспоминает Виктор Лакомов особенности работы на «Хребтах».

Любопытно, что Лакомов мог получить вторую Звезду Героя труда уже в Бурятии. Он был на БАМе с самых первых дней, и не было на тот момент на магистрали более известной бригады, чем бригада Лакомова. Она укладывала пути от Звездного до Улькана. Дошли до Давана, до границы с Бурятией. И тогда Виктор Лакомов принял непростое решение: остался в Иркутской области.

- Меня отговаривали, просили остаться, обещали второе звание Героя Социалистического труда, если я пойду дальше, - вспоминает он. – Но я не мог поступить иначе. Иркутская область стала моей родиной. В представлял ее в Верховном Совета РСФСР. Работать где-то в другом месте – значит подвести тех людей, которые в меня верили. 

И Лакомов отправился на строительство вторых путей участка Тайшет-Лена. Именно по ней шли тогда грузы на БАМа, а однопутка с такой нагрузкой не справлялась. Важнейший для страны, стратегический объект, который, при всей своей значимости, конечно, не давал такой публичности и славы как Байкало-Амурская магистраль. Вся бригада Лакомова отправилась за ним.

- Бригада на БАМе – это была больше, чем семья, - объясняет мотивы такого поступка бывший бамовец Сергей Георгиевич Шишкин. Творческая группа проекта «Истории созидания» приехала в Братск, чтобы записать с ним интервью. – Все праздники члены бригады, их семьи, справляли вместе. Сообща справлялись с проблемами, которые возникали у кого-то из них. Это была особая общность людей, характерная для того времени.

Сейчас идет монтаж материала, завершается процесс озвучки. Первые фильмы в рамках проекта «Истории созидания» появятся в интернете в течение двух ближайших недель.

Фото: Ольги Хиндановой

