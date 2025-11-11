Общество 11.11.2025 в 15:50
В Улан-Удэ потерялась 16-летняя девочка
О ее розыске объявили сегодня
Текст: Елена Кокорина
В поисково-спасательном отряде Бурятии «ЛизаАлерт» объявили о розыске 16-летней Валерии Каратаевой. С 11 ноября 2025 года её местонахождение неизвестно, сообщается в группе.
Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.
Была одета в чёрную куртку, чёрные штаны, черные кроссовки и белую шапку.
Любую информацию о местонахождении пропавшей просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: ЛизаАлерт
Тегирозыск