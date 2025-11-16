Общество 16.11.2025 в 11:01

Глава Бурятии рассказал, когда доведут до ума скандальные стройки

Алексей Цыденов ответил на вопросы в ходе прямого эфира
A- A+
Текст: Карина Перова
Глава Бурятии рассказал, когда доведут до ума скандальные стройки
Фото: телеграм-канал Евгения Луковникова

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов провел двухчасовой прямой эфир с жителями республики. Всего поступило около 4 тысяч сообщений. Некоторые из вопросов касались больших и скандальных строек.

Так, стало известно, когда заработает обновленный театр кукол «Ульгэр». Как отметил руководитель региона, объект доводит до ума другой подрядчик. Он планирует достроить театр до конца года, а первое представление дать в 1 квартале 2026 года. С предыдущим подрядчиком, «Бурятпроектреставрацией», работают компетентные органы.

А многострадальный третий мост через Уду обещают достроить в 2027 году. Суд по расторжению контракта с компанией «Хотьковский автомост» состоится завтра, 17 ноября. Организация не выполнила обязательства по строительству в обозначенные сроки.

«После расторжения будет произведена оценка выполненных и невыполненных работ, новое осмечивание. Будет проведен новый конкурс, заключен новый контракт. Пока мы в 2027 год укладываемся», - заверил Алексей Цыденов.

На сегодняшний день построен сам мост и организованы подъезды к нему. Предстоит сделать проезд под участком железной дороги и провести завершающие инфраструктурные работы. По словам главы Бурятии, финансирования на оставшиеся работы достаточно. Росавтодором предусмотрен бюджет, рассчитанный на достройку третьего моста, он сохраняется за республикой.

Прояснилась ситуация и со строительством очистных сооружений в микрорайоне Стеклозавод. Ранее там были сложности – недостатки по бетонным работам. Алексей Цыденов подчеркнул, что денег на возведение хватает, подрядчик остается тот же – Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой».

«Часть проблем, которые выявлены, требуют проектных решений, в том числе по грунтам и по усилению. Сейчас ведутся оценки технических решений. Денег хватает. Остаемся с тем же подрядчиком. Проект в любом случае реализуем. Сегодня 2028-й год – период завершения работ», - отметил глава республики.

Теги
строительство третий мост театр Ульгэр очистные сооружения

Все новости

В Улан-Удэ в ночном пожаре отравились угарным газом трое мальчишек
16.11.2025 в 11:14
Глава Бурятии рассказал, когда доведут до ума скандальные стройки
16.11.2025 в 11:01
В Россию возвращаются 90-е
16.11.2025 в 10:25
В Улан-Удэ появились необычные уличные светильники в виде музыкантов
16.11.2025 в 10:13
В Бурятии 7-летний ребенок сломал ногу во время катания на ватрушке
16.11.2025 в 09:42
Нейросеть вместо врача
16.11.2025 в 08:00
Жительницы Улан-Удэ жалуются на домогательства в общественном транспорте
16.11.2025 в 07:00
В Улан-Удэ ограничили въезд для фур
15.11.2025 в 14:34
В иркутских тепличных огурцах обнаружили запрещенные ядохимикаты
15.11.2025 в 13:20
Монгольские шахматисты завоевали две золотые и одну бронзовую медали
15.11.2025 в 13:05
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ появились необычные уличные светильники в виде музыкантов
Их установили возле Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева
16.11.2025 в 10:13
Нейросеть вместо врача
Пациенты все чаще доверяют свое лечение искусственному интеллекту
16.11.2025 в 08:00
Жительницы Улан-Удэ жалуются на домогательства в общественном транспорте
Автобусы и трамваи превратились для женщин в зону риска
16.11.2025 в 07:00
В Улан-Удэ ограничили въезд для фур
Это помогло избежать заторов в городе
15.11.2025 в 14:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru