Глава Бурятии рассказал, когда доведут до ума скандальные стройки

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов провел двухчасовой прямой эфир с жителями республики. Всего поступило около 4 тысяч сообщений. Некоторые из вопросов касались больших и скандальных строек.

Так, стало известно, когда заработает обновленный театр кукол «Ульгэр». Как отметил руководитель региона, объект доводит до ума другой подрядчик. Он планирует достроить театр до конца года, а первое представление дать в 1 квартале 2026 года. С предыдущим подрядчиком, «Бурятпроектреставрацией», работают компетентные органы.

А многострадальный третий мост через Уду обещают достроить в 2027 году. Суд по расторжению контракта с компанией «Хотьковский автомост» состоится завтра, 17 ноября. Организация не выполнила обязательства по строительству в обозначенные сроки.

«После расторжения будет произведена оценка выполненных и невыполненных работ, новое осмечивание. Будет проведен новый конкурс, заключен новый контракт. Пока мы в 2027 год укладываемся», - заверил Алексей Цыденов.

На сегодняшний день построен сам мост и организованы подъезды к нему. Предстоит сделать проезд под участком железной дороги и провести завершающие инфраструктурные работы. По словам главы Бурятии, финансирования на оставшиеся работы достаточно. Росавтодором предусмотрен бюджет, рассчитанный на достройку третьего моста, он сохраняется за республикой.

Прояснилась ситуация и со строительством очистных сооружений в микрорайоне Стеклозавод. Ранее там были сложности – недостатки по бетонным работам. Алексей Цыденов подчеркнул, что денег на возведение хватает, подрядчик остается тот же – Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой».

«Часть проблем, которые выявлены, требуют проектных решений, в том числе по грунтам и по усилению. Сейчас ведутся оценки технических решений. Денег хватает. Остаемся с тем же подрядчиком. Проект в любом случае реализуем. Сегодня 2028-й год – период завершения работ», - отметил глава республики.