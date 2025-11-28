Общество 28.11.2025 в 15:05
В Бурятии с дорожников взыскали ущерб за ДТП
Куча щебня на дороге стала причиной аварии с травмами и поврежденным автомобилем
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии завершился очередной суд по делу о дорожной аварии, случившейся в Бичурском районе еще в 2023 году. Тогда, 7 сентября, житель села Новосретенка возвращался из райцентра домой на своей «Ниве». Однако доехать благополучно мужчина не смог. Ослепленный фарами большегрузов, пенсионер врезался сваленную на дороге кучу щебня.
- 7 сентября около 20:00 я возвращался домой на машине, было уже темно. На подъезде к селу навстречу мне шли три большегруза и немного меня ослепили. Я ехал со скоростью не более 45 км/час и внезапно врезался в кучу. Дорожных знаков, предупреждающих о том, что идет ремонт дороги, не было. Я вызвал ГИБДД, они приехали, зафиксировали, сделали фото, отметили, что знаков на участке нет. Машину мою отбуксировали, - рассказывал «Номер один» пенсионер.
Вскоре после ДТП мужчина поехал в Республиканскую больницу в Улан-Удэ. Там у него зафиксировали множественные ушибы, ссадину носа, верхнечелюстных областей, незавершенный закрытый перелом грудной клетки справа, ушиб мягких тканей грудной клетки. Машина сельчанина также получила серьезные повреждения.
За компенсацией ущерба, нанесенного здоровью и автомобилю, мужчина обратился в районную администрацию. Однако, получил отказ. Чиновники заявили, что в ДТП виноват сам автомобилист – дескать, знаки стояли, а водитель не соблюдал рекомендованный скоростной режим.
Пенсионеру пришлось идти в суд. После длительных разбирательств он выиграл дело. Ему назначили компенсацию в размере 274 606 рублей 2 копейки. Райадминистрация вынуждена была подчинится, и в конце 2024 года мужчине выплатили данную сумму.
Но судебные тяжбы на этом не закончились. Теперь с иском в суд обратилась уже сама администрация Бичурского района в лице Хозяйственно-транспортного отдела. Ответчиком стала компания «РИО», с которой был заключен контракт на содержание дорог. Чиновники потребовали, чтобы она в порядке регресса вернула им сумму, выплаченную пенсионеру.
На суде представитель компании сообщил, что в 2023 году на участке дороги, где произошло ДТП, шел ремонт, и действительно были свалены кучи щебня. Однако он уверял, что рабочие поставили там необходимые дорожные знаки. Но его слова опровергли административные материалы по факту ДТП, составленные сотрудниками ГИБДД. Инспекторы зафиксировали, что ни знаков, предупреждающих о дорожных работах, ни сигнальных фонарей установлено не было.
В такой ситуации Арбитражный суд признал требования Хозяйственно-транспортного отдела к компании «РИО» обоснованными. 25 ноября иск был удовлетворен. Впрочем, точка в данном деле еще не поставлена – у дорожников есть право обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.
