Жительница Бурятии заявила суду, что битбайк это не транспортное средство

В Бурятии женщина обратилась в Прибайкальский районный суд с жалобой на постановление начальника ОГИБДД, по которому ее признали виновной и оштрафовали.

Женщина заявила, что питбайк, который она приобрела своему сыну, транспортным средством не является. И посчитала, мол, состав административного правонарушения отсутствует.

Суд постановление начальника ГИБДД оставил без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

«Суд установил, что в соответствии с примечанием к ст. 12.1 КоАП РФ, Правилами дорожного движения, а также Федеральным законом «О безопасности дорожного движения», питбайк по своим техническим характеристикам, относится к транспортному средству – мотоциклу, на управление которым необходимо специальное право», - говорится в сообщении.