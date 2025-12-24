Общество 24.12.2025 в 14:15

В Улан-Удэ все же построят суперколонию

Об этом сообщил сегодня новый начальник бурятского УФСИН
Текст: Петр Санжиев
Фото: «Номер один»
«Этот проект не заморозился. 20 августа этого года вышло постановление правительства, оно находится в открытом доступе, мы вошли в федеральную целевую программу по этому направлению», - рассказал сегодня на пресс-конференции Максим Свись, начальник УФСИН России по Бурятии, назначенный на должность несколько недель назад.

По словам нового начальника, сроки строительства колонии объединенного типа (СИЗО плюс исправительные колонии и вспомогательные структуры) назначены на 2031-2035 годы. 

«Пока мы будем проводить проектно-изыскательские работы. Площадка утверждена, отведена, все необходимые процедуры мы сделали. Соответственно, проект не заморожен, все будет воплощено. По стране такие мероприятия тоже проводятся», - сказал Максим Свись журналистам.

Напомним, о строительстве суперколонии в Улан-Удэ стало известно в 2023 году. Планировалось, что она объединит колонии общего и строгого режима, а также следственный изолятор. Вместимость нового сооружения составит 3 тысячи человек.

Первоначально суперколонию хотели построить на Стеклозаводе, однако из-за протестов местных жителей место ее дислокации перенесли в лесной массив в двух километрах от Энергетика.
