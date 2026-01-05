Госавтоинспекция лишила прав целую сотню пьяниц

С начала новогодних праздников на дорогах Бурятии выявлено более 1400 нарушений ПДД, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

В период с 31 декабря по 4 января сотрудники ДПС задержали 100 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Еще 29 человек лишились прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а 18 автомобилистов – за повторное вождение в пьяном виде.

За эти дни на дорогах региона произошло 120 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 8 человек, трое погибли, 10 получили травмы.

Госавтоинспекция Бурятии призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, а также категорически не садиться за руль в состоянии опьянения.