Общество 05.01.2026 в 13:05

Госавтоинспекция лишила прав целую сотню пьяниц

На дорогах Бурятии с начала новогодних праздников выявили более 1400 нарушений
A- A+
Текст: Макар Захаров
Госавтоинспекция лишила прав целую сотню пьяниц
«Номер один»

С начала новогодних праздников на дорогах Бурятии выявлено более 1400 нарушений ПДД, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

В период с 31 декабря по 4 января сотрудники ДПС задержали 100 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Еще 29 человек лишились прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а 18 автомобилистов – за повторное вождение в пьяном виде.

За эти дни на дорогах региона произошло 120 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 8 человек, трое погибли, 10 получили травмы.

Госавтоинспекция Бурятии призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, а также категорически не садиться за руль в состоянии опьянения.

Теги
ДТП ГАИ водители

Все новости

Министр спорта Республики Бурятия исполнил мечту юного дзюдоиста
05.01.2026 в 14:45
Василия Смолина наградили медалью Жукова
05.01.2026 в 14:31
Стартовал новый сезон «Зоны комфорта»
05.01.2026 в 14:03
Трое клириков лишены сана в Бурятии
05.01.2026 в 13:35
«Буратино» преодолел рубеж в млрд рублей
05.01.2026 в 13:22
Госавтоинспекция лишила прав целую сотню пьяниц
05.01.2026 в 13:05
Водитель фуры с надписью «Я хочу жить» выжил в смертельном ДТП
05.01.2026 в 12:50
Житель Иркутской области погиб вместе с двумя несовершеннолетними под товарным составом
05.01.2026 в 12:02
В Монголии камеры с ИИ заменят дорожных полицейских
05.01.2026 в 11:54
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 января 2026 года
05.01.2026 в 07:08
ЗУРХАЙ
с 31 декабря по 6 января

Читайте также
Василия Смолина наградили медалью Жукова
Экс-глава Бичурского района Бурятии удостоился награды за отвагу, самоотверженность и личное мужество
05.01.2026 в 14:31
Трое клириков лишены сана в Бурятии
Митрополит Иосиф подписал указы об «извержении из сана» игумена и двух иереев за нарушения церковных правил
05.01.2026 в 13:35
В Монголии камеры с ИИ заменят дорожных полицейских
В Улан-Баторе с помощью искусственного интеллекта начали штрафовать водителей
05.01.2026 в 11:54
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 января 2026 года
Расклад по знакам зодиака
05.01.2026 в 07:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru