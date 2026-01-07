Общество 07.01.2026 в 20:40
Жители Бурятии возмущаются услугами такси и парковкой в аэропорту Улан-Удэ
Таксисты- «бомбилы» обдирают туристов как липку, а на выезде с парковки собираются огромные очереди
Текст: Анастасия Величко
Извечная проблема, которая длится годами – непомерная стоимость услуг такси в аэропорту Улан-Удэ и взимание платы за парковку. Недавно в соцсетях жители республики вновь обсуждали эти темы.
«Сегодня наблюдала такую картину: «бомбила» предлагал отвезти парня из аэропорта до «Пиплз-парка» за 2000 рублей. Сколько раз поднимали эту тему и до сих пор вопрос не решён. Неужели нельзя запретить частный извоз за такую конскую плату, сколько можно наживаться на простых людях!?»– написала горожанка в соцсетях.
Также люди недовольны оплатой парковки.
«Выехать с территории стоит 500 рублей, потому что на выезде огромные пробки и выехать за 15 минут бесплатной парковки нет никаких шансов. За что берут деньги? Кто им утвердил этот тариф?» – возмущаются жители республики.
Напомним, стоимость платной парковки в аэропорту «Байкал» резко увеличилась в 2025 году, взлетев со 100 до 500 рублей.
Фото: "Номер один"
