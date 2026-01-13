Общество 13.01.2026 в 17:56

В районе Бурятии участились случаи выхода волков

Власти разработают комплексный план по регулированию численности хищников
Текст: Карина Перова
Фото: freepik.com

В Заиграевском районе Бурятии участились случаи выхода волков к населенным пунктам и нападений на домашний скот. Данную проблему специалисты райадминистрации сегодня обсудили на оперативном совещании, сообщает газета «Вперед».

Там намерены разработать комплексный план по регулированию численности хищников. В качестве материального стимула установлена дополнительная выплата в размере 7 тысяч рублей за каждого добытого волка в пределах района.

Все местные жители, особенно руководители хозяйств и главы поселений, должны сразу сообщать о любых случаях появления или нападения волков. Сельхозпроизводителей и владельцев личных подворий призывают активно обеспечивать охотников транспортом, горючим и всем необходимым для организации отстрела.

«Главы поселений обязаны взять на себя координацию и всяческую поддержку групп охотников на своих территориях. Будет оперативно подготовлен и доведён до всех заинтересованных сторон график охотничьих выходов», - передает издание.

Ранее «Номер один» сообщал, что в селе Старый Онохой в ноябре 2025 года «то ли волки, то ли собаки» задрали 9 овец. Из-за этого местных школьников переводили на дистанционное обучение.



