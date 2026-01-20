Общество 20.01.2026 в 16:56

Туристку оштрафовали в аэропорту Иркутска за вывезенного из Вьетнама геккона

Бедную ящерицу отправили обратным  рейсом на родину
Текст: Иван Иванов
В багаже туристки, прибывшей из Вьетнама в Иркутск на международном рейсе, обнаружили живого ящерицу. 24-летняя жительница города пыталась провезти экзотическое животное в стеклянной банке без наличия ветеринарного сертификата, сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.

Для предотвращения возможного распространения инфекций, опасных как для людей, так и для животных, ящерицу изъяли и передали представителю авиакомпании для обратного рейса и возвращения в естественную среду. До передачи животного таможенники ухаживали за ним и пытались обеспечить оптимальные условия.

В отношении нарушительницы оформили административные материалы, ей назначили штраф. Согласно законодательству, ввоз в РФ допускается только здоровых животных при наличии соответствующего разрешения.

