Плата за пользование холодной водой без счётчика вырастет вдвое

Правительство РФ приняло решение, которое существенно повлияет на расходы россиян: для тех квартир и домов, в которых отсутствуют приборы учета холодной воды, повышающий коэффициент при оплате увеличится вдвое — с 1,5 до 3. Этот шаг направлен на стимулирование установки счетчиков и более справедливого распределения затрат. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее установленный коэффициент в 1,5 уже показывал свою недальновидность — он не отражал реального потребления и зачастую приводил к необоснованным выплатам со стороны жителей без приборов учета. Новое повышение создает стимул для установки индивидуальных счетчиков, что поможет каждой семье платить только за реально потребленную воду, а не по общим нормативам.

При этом тарифы за водоотведение, горячую воду и энергоснабжение останутся без изменений — коэффициент для них останется на уровне 1,5, что обеспечивает баланс и снизит риск непредвиденного увеличения расходов.

Добавим, что установка водяных счетчиков не только помогает снизить расходы, но и способствует более эффективному использованию ресурсов. Стоимость таких устройств (4-6 тысяч руб.) — скоро окупится за счёт уменьшения счетов за воду. Экономия при аккуратной эксплуатации и разумном потреблении может составить значительные суммы.