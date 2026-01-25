Общество 25.01.2026 в 13:08

Плата за пользование холодной водой без счётчика вырастет вдвое

Повышающий коэффициент на холодную воду в России удвоится, но есть возможность сэкономить
Текст: Иван Иванов
Плата за пользование холодной водой без счётчика вырастет вдвое
Фото: архив «Номер один»

Правительство РФ приняло решение, которое существенно повлияет на расходы россиян: для тех квартир и домов, в которых отсутствуют приборы учета холодной воды, повышающий коэффициент при оплате увеличится вдвое — с 1,5 до 3. Этот шаг направлен на стимулирование установки счетчиков и более справедливого распределения затрат. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее установленный коэффициент в 1,5 уже показывал свою недальновидность — он не отражал реального потребления и зачастую приводил к необоснованным выплатам со стороны жителей без приборов учета. Новое повышение создает стимул для установки индивидуальных счетчиков, что поможет каждой семье платить только за реально потребленную воду, а не по общим нормативам.

При этом тарифы за водоотведение, горячую воду и энергоснабжение останутся без изменений — коэффициент для них останется на уровне 1,5, что обеспечивает баланс и снизит риск непредвиденного увеличения расходов.

Добавим, что установка водяных счетчиков не только помогает снизить расходы, но и способствует более эффективному использованию ресурсов. Стоимость таких устройств (4-6 тысяч руб.) — скоро окупится за счёт уменьшения счетов за воду. Экономия при аккуратной эксплуатации и разумном потреблении может составить значительные суммы.

холодная вода ЖКХ

© 2012 — 2026
