В Улан-Удэ утвердили даты акции «Чистый четверг»

В администрации Улан-Удэ утвердили даты общегородской акции «Чистый четверг». В этом году массовые уборки территорий пройдут 28 мая, 25 июня, 30 июля, 27 августа.

В субботниках примут участие администрации районов, предприятия всех форм собственности, общественность и активные горожане. Райадминистрации разрабатывают детальные планы уборки.

«Чистый четверг» – это не разовый субботник, а системная работа по формированию культуры бережного отношения к нашему общему дому – Улан-Удэ. Уверен, что совместными усилиями власти, бизнеса и жителей мы сможем сделать город значительно чище и уютнее», – сказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.