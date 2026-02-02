Общество 02.02.2026 в 09:34

В Улан-Удэ утвердили даты акции «Чистый четверг»

Райадминистрации разрабатывают детальные планы уборки
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ утвердили даты акции «Чистый четверг»
Фото: архив «Номер один»

В администрации Улан-Удэ утвердили даты общегородской акции «Чистый четверг». В этом году массовые уборки территорий пройдут 28 мая, 25 июня, 30 июля, 27 августа.

В субботниках примут участие администрации районов, предприятия всех форм собственности, общественность и активные горожане. Райадминистрации разрабатывают детальные планы уборки.

«Чистый четверг» – это не разовый субботник, а системная работа по формированию культуры бережного отношения к нашему общему дому – Улан-Удэ. Уверен, что совместными усилиями власти, бизнеса и жителей мы сможем сделать город значительно чище и уютнее», – сказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

чистый четверг субботник

