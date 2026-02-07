Жительница Бурятии построила дом на «дальневосточном гектаре» за три года

Анастасия Габдулвагапова из села Хоронхой Кяхтинского района стала первопроходцем в своем районе, успешно реализовав программу «Дальневосточный гектар». За три года она собственными силами построила семейный дом на предоставленном участке и досрочно перевела землю в собственность.«Программа «Гектар» стала решением для простых людей — она позволяет быстро и бесплатно получить землю. Просто бери и делай: хочешь дом, хочешь хозяйство», — рассказала Анастасия. Сейчас она активно делится своим опытом с односельчанами, объясняя, как правильно выбрать землю и оформить все необходимые документы.Воплощению мечты в жизнь помогли ресурсы самого участка. На земле сохранились бетонные конструкции от старых теплиц. Часть из них Анастасия использовала в качестве фундамента для дома, а оставшиеся планирует применить для возрождения собственного тепличного хозяйства.Теперь, обретя собственное жилье, Анастасия Габдулвагапова не останавливается на достигнутом. Она намерена вновь воспользоваться госпрограммой, чтобы взять дополнительный земельный участок для дальнейшего развития своего подсобного хозяйства. Ее пример вдохновляет других жителей республики на участие в программе «Дальневосточный гектар».Фото: пресс-служба правительства Бурятии