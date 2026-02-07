Общество 07.02.2026 в 13:26

Жительница Бурятии построила дом на «дальневосточном гектаре» за три года

Анастасия Габдулвагапова из села Хоронхой стала первым в своем районе участником программы и делится опытом с односельчанами
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Жительница Бурятии построила дом на «дальневосточном гектаре» за три года
Анастасия Габдулвагапова из села Хоронхой Кяхтинского района стала первопроходцем в своем районе, успешно реализовав программу «Дальневосточный гектар». За три года она собственными силами построила семейный дом на предоставленном участке и досрочно перевела землю в собственность.

«Программа «Гектар» стала решением для простых людей — она позволяет быстро и бесплатно получить землю. Просто бери и делай: хочешь дом, хочешь хозяйство», — рассказала Анастасия. Сейчас она активно делится своим опытом с односельчанами, объясняя, как правильно выбрать землю и оформить все необходимые документы.

Воплощению мечты в жизнь помогли ресурсы самого участка. На земле сохранились бетонные конструкции от старых теплиц. Часть из них Анастасия использовала в качестве фундамента для дома, а оставшиеся планирует применить для возрождения собственного тепличного хозяйства.

Теперь, обретя собственное жилье, Анастасия Габдулвагапова не останавливается на достигнутом. Она намерена вновь воспользоваться госпрограммой, чтобы взять дополнительный земельный участок для дальнейшего развития своего подсобного хозяйства. Ее пример вдохновляет других жителей республики на участие в программе «Дальневосточный гектар».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Теги
дальневосточный гектар

Все новости

В Бурятии продолжат ремонтировать трассу «Улан-Удэ — Романовка – Чита»
07.02.2026 в 13:28
Жительница Бурятии построила дом на «дальневосточном гектаре» за три года
07.02.2026 в 13:26
Бурятия и Сербия провели телемост к презентации книги о Савве Рагузинском
07.02.2026 в 13:24
Делегация Татарстана прибыла в Бурятию для укрепления культурных связей
07.02.2026 в 13:20
В Монголии вырос фонд национального благосостояния
07.02.2026 в 13:13
В замороженном Бодайбо ввели чрезвычайное положение
07.02.2026 в 10:48
В Монголии разгорелся ипотечный скандал
07.02.2026 в 10:44
Жители Бурятии устали от фейковых людей
07.02.2026 в 08:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 7 февраля 2026 года
07.02.2026 в 07:01
В Улан-Удэ в разгар морозов Алабай приютил бездомную кошку
07.02.2026 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
В Бурятии продолжат ремонтировать трассу «Улан-Удэ — Романовка – Чита»
Весной 2026 года стартует очередной этап работ, охватывающий три района и почти 100 километров дороги
07.02.2026 в 13:28
В замороженном Бодайбо ввели чрезвычайное положение
На девятые сутки аварии в город приехал губернатор Иркутской области
07.02.2026 в 10:48
В Монголии разгорелся ипотечный скандал
Льготную ипотеку, субсидированную государством, выдавали спекулянтам
07.02.2026 в 10:44
Жители Бурятии устали от фейковых людей
Интернет заполонила реклама, созданная при помощи ИИ
07.02.2026 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru