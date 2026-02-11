Общество 11.02.2026 в 10:10

Отдых туристов из Бурятии в Тайланде превратился в кошмар

Рейс Пхукет-Иркутск из-за  неисправности самолёта задержали на сутки
Текст: Иван Иванов
Отдых туристов из Бурятии в Тайланде превратился в кошмар
Туристы, ожидавшие 9 февраля вечером вылета из Пхукета в Иркутск рейсом 6322, оказались в сложной ситуации из-за технической неисправности воздушного судна. По первоначальному расписанию, рейс должен был отправиться 9 февраля в 21:40, однако вылет был отложен почти на сутки, пока не был предоставлен  резервный борт.

Согласно информации «КП», полученной от представителя авиакомпании, причиной задержки стала именно техническая неисправность.
В качестве компромисса, пассажирам в аэропорту Пхукета предлагали напитки и горячее питание. Спустя приблизительно сутки, самолет с пассажирами успешно приземлился в Иркутске.

Однако, по свидетельствам самих пассажиров, опубликованным в социальных сетях, реальность оказалась несколько иной. В своих сообщениях они выражают недовольство отсутствием предоставления отеля на Пхукете, несмотря на длительную задержку. Одна из туристок из Улан-Удэ рассказала, что горячее питание было предложено лишь единожды, горячих напитков не было вовсе. Рейс переносили каждые полтора часа, а в аэропорту из-за работающих кондиционеров было очень холодно, из-за чего некоторые люди простудились. Пледы не предоставлялись, и пассажирам приходилось спать на полу. Вот так был испорчен райский отдых у туристов. Информации от представителей авиакомпании было крайне мало, - отметили  туристы.

Анализируя данную ситуацию через призму технических проблем, становится очевидным, что трудности с запасными частями и своевременным обслуживанием самолетов могут быть связаны с общим старением авиапарка. Эти проблемы усугубляются внешними факторами, такими как санкции. В этом контексте, предупреждения Росавианадзора о возможных сложностях по обеспечению деталями и обслуживанию западных самолетов становятся особенно актуальными.

Напомним, что СМИ на прошлой неделе распространили заявление главы Госавианадзора Владимира Ковальского о критических нарушениях в гражданской авиации РФ. Он сообщил о допусках к полетам неисправных самолетов и фиктивном техобслуживании.

Фото: Номер один

