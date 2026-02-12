За 8 лет в бурятском отряде «ЛизаАлерт» нашли живыми 4 тысячи человек

Отряду «ЛизаАлерт» Республики Бурятия исполнилось 8 лет. Поисковая деятельность начиналась с небольшой группы людей. Сейчас же в команде состоят более 200 добровольцев, отделения есть в 13 районах.

Всего в отряде 25 направлений. Там всегда готовы помочь: выехать на поиск, расклеить ориентировки, оказать первую помощь, обучать новым методикам поиска.

За эти годы бурятские поисковики получили около 5100 заявок. Из них удалось найти живыми 4 тысячи человек. «Для нас не стоит вопрос – выходить ли морозной ночью на поиск или нет. Однозначно – выходить. Потому что знаем, как помочь и как спасти», - отметили в отряде.

Поисковики поблагодарили всех неравнодушных жителей, которые передавали оборудование и расходные материалы для поисков, делали репосты ориентировок и звонили на горячую линию.