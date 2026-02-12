Житель Бурятии погорел на покупке топливных брикетов

Об очередном случае мошенничества рассказали в полиции Бурятии. 33-летний мужчина попытался купить в интернете топливные брикеты, но продавец обманул его.

Правоохранителям он рассказал, что нашел в сети сайт по продаже топливных брикетов. Обсуждение условий сделки проходило в одном из мессенджеров.

- По указанному номеру телефона, мужчина связался с «менеджером» и договорился о покупке. Доверяя собеседнику, он перевел на указанный злоумышленником счет 89 880 рублей. Сразу после перевода денег переписка с продавцом была удалена, а сам «менеджер» перестал отвечать на звонки. Тогда потерпевший и понял, что его обманули, - сообщили в полиции.

В общей сложности за сутки жители Бурятии потеряли свыше 160 тысяч рублей, из них 70 тысяч рублей - улан-удэнцы. На обманные уловки попались жители Улан-Удэ, Баргузинского, Джидинского, Заиграевского, Закаменского, Кабанского и Тарбагатайского районов.

Фото: Номер один