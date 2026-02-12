В Улан-Удэ внедрят новые методы лечения детской аллергии

В Улан-Удэ на базе ДРКБ во второй раз прошла Республиканская конференция «Аллергические заболевания у детей на современном этапе». Ее возглавил президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России, доктор медицинских наук, профессор Юрий Смолкин.

- Мы вернулись в Бурятию меньше чем через год, увидев искренний интерес врачей. Наша задача — подсказать вам практические секреты, которые можно применять в ежедневной работе, чтобы сделать труд в педиатрии и аллергологии еще эффективнее, — обратился он к аудитории.

Конференция объединила не только аллергологов-иммунологов, но и специалистов смежных областей: педиатров, дерматовенерологов, оториноларингологов, пульмонологов, инфекционистов, неонатологов и врачей общей практики. Такой комплексный подход позволил рассмотреть проблему детской аллергии со всех сторон.

Участники рассмотрели новые методы лечения аллергического ринита у детей, правильное питание при пищевой аллергии и меры защиты часто болеющих детей от ОРВИ. Разобрали ряд клинических случаев из практики врачей Бурятии.

Фото: freepik