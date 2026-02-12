В Бурятии сельского вора поймали на краже 70 литров бензина

Весьма упёртого вора накануне задержала полиция Бурятии во время кражи 70 литров топлива и аккумулятора от грузовика. Как рассказали правоохранители, ровно год назад этот же мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичную кражу и на той же территории, но был пойман с поличным.

Сообщение о попытке хищения поступило от и.о. руководителя одной из местных строительных компаний. Из заявления следовало, что неизвестный пытался украсть с территории фирмы емкость объемом 70 литров с горючими материалами и аккумулятор от грузовика. Сторож, совершая обход территории, по оставленным на снегу следам обнаружил прячущегося злоумышленника и нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывшими полицейскими преступник был задержан.

- Преступление совершил ранее судимый 38-летний мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. Имущество сельчанин планировал продать, а деньги потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в полиции республики.

Фото: Номер один