Компания в Бурятии добывала уголь без разрешения

В Октябрьский районный суд обратился Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор с иском к горнодобывающей компании. Прокурор требовал обязать производителей получить экологическое разрешение для эксплуатации объекта I категории негативного воздействия на окружающую среду.

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что компания не исполнила требования законодательства об охране окружающей среды.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности компании является добыча бурого угля открытым способом. Для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств у компании есть лицензия.

Компания добывает бурый уголь на двух разрезах, но ни на один из них не получала экологическое разрешение.

Природоохранная прокуратура в адрес директора компании ранее вносила представление с требованием принять меры к направлению в территориальное управление Росприроднадзора заявки на получение экологического разрешения.

Однако ответ не поступил, требования прокурора не были выполнены.

Представитель ответчика суду пояснил, что у компании с начала 2025 г. по август 2025 года практически полностью отсутствовали какие-либо оборотные финансовые средства.

При этом компания - юридическое лицо, осуществляющее деятельность, связанную с разработкой двух буроугольных месторождений открытым способом.

Угольные разрезы являются опасными производственными объектами, т.е. компания относится к организации, ведущей свою деятельность на опасном производственном объекте, в отношении которого действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности). Поэтому деятельность компании полностью не может быть остановлена. Компания обязана выполнять текущие горно-капитальные работы, но при отсутствии реализации угля ее деятельность становится убыточной.

Суд решил исковые требования Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора удовлетворить и обязать компанию получить комплексное экологическое разрешение для эксплуатации объектов I категории негативного воздействия на окружающую среду.





Фото: "Номер один"