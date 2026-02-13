В Бурятии засыпали около 40% семян от необходимого объема

В Бурятии готовятся к весенним полевым работам. На данный момент хозяйства засыпали около 40% семян от необходимого объема. Об этом сообщили на совещании в Минсельхозпроде республики. В нем приняли участие главы муниципальных образований, представители агроснабженческих организаций и профильных ведомств.

По словам руководителя филиала Россельхозцентра Намжила Мардваева, нехватка семян связана с засухой. Напомним, в 2025 году режим ЧС вводился в десяти районах. Решение проблемы видят в закупке у местных семеноводческих хозяйств, а также в Иркутской области, где есть подходящие для Бурятии сорта.

Министр сельского хозяйства региона Амгалан Дармаев поручил ускорить распределение субсидий на агротехнологические работы – от своевременного доведения средств до производителей зависит старт посевной.

В этом сезоне в поля планируют вывести более двух тысяч единиц техники. Как отметили в профильном министерстве, дилерские центры уже активизировали работу по гарантийному обслуживанию.

В текущем году аграриям предстоит кратно увеличить застрахованные площади. На отдельном совещании страховщики разъяснят фермерам порядок получения выплат.

Окончательные планы на грядущую посевную утвердят 12 марта на главном агрономическом совещании с участием главы Бурятии Алексея Цыденова.