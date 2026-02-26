Общество 26.02.2026 в 15:40

Глава Бурятии держит ситуацию со строительством ЖК «Мегаполис» на личном контроле

Алексей Цыденов постоянно общается с застройщиком
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов держит на контроле вопрос продолжения строительства ЖК «Мегаполис» в Улан-Удэ. Также правительством республики ведется работа по завершению строительства арендного жилья.

- По «Мегаполису» уже говорил и повторюсь - проект держу на личном контроле, занимаемся им. Встречался с банком «Дом.РФ», с застройщиками постоянно общаемся, - рассказал Алексей Цыденов.

В Минстрое Бурятии сообщили, что первый дом уже сдан. На счетах эскроу по проекту имеется необходимый объем денежных средств, что даёт возможность подрядчику достраивать остальные дома.

Глава Бурятии сообщил, что завершением строительства арендного жилья занимается структура Минстроя.

- Там же арендное жилье, достройкой которого займется наша Ипотечная корпорация от правительства. Тоже достраиваем, соответственно, благодаря этому у застройщика высвобождаются средства. Это позволяет в целом весь проект достраивать, - добавил глава Бурятии.

Напомним, на ЖК «Мегаполис» власти возлагали большие надежды. Начальный этап этого проекта подразумевал строительство 25 многоквартирных домов в 146-148 кварталах со всей необходимой инфраструктурой общей площадью свыше 230 тысяч кв. м до 2027 года. А всего же план предусматривал возведение миллиона квадратных метров жилья. Для финансирования масштабного строительства в январе 2024 года компания «МосКомСтрой» бизнесмена Владимира Хусаева заключила кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ». Лимит займа составлял 11,4 млрд рублей.

Однако, к осени прошлого года в эксплуатацию сдали лишь один корпус, а сроки по остальным домам, где квартиры должны были получить еще 700 граждан, были сорваны. Причем, и первый дом сделан некачественно, утверждали заехавшие в него жильцы.
строительство Мегаполис

