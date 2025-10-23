В Улан-Удэ силовики вновь заинтересовались строительной империей Владимира Хусаева

«В первом сданном доме жить невозможно. Подъезды отремонтированы некачественно, шахта лифта трещит, счетчики не опломбированы. Вызывает нарекания и качество самих строительных работ: есть проблемы с качеством бетона, вентилируемые фасады приходят в негодность, температура зимой в квартирах не поднимается выше 9 градусов, стены промерзают. Территория ЖК практически не благоустроена: нет асфальтированных дорог, озеленения, детские площадки не соответствуют проектной документации», - сообщалось недавно в телеграм-канале «фронтовиков».





Напомним, на ЖК «Мегаполис» власти возлагали большие надежды . Начальный этап этого проекта подразумевал строительство 25 многоквартирных домов в 146-148 кварталах со всей необходимой инфраструктурой общей площадью свыше 230 тысяч кв. м до 2027 года. А всего же план предусматривал возведение миллиона квадратных метров жилья. Для финансирования масштабного строительства в январе 2024 года «МосКомСтрой» заключил кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ». Лимит займа составлял 11,4 млрд рублей.





Так выглядит жилой комплекс на презентации

Также компании Владимира Хусаева занимались и возведением социальных объектов. На них он и погорел. Недавно суд признал его виновным в крупном мошенничестве при строительстве новых школ в Улан-Удэ и Иволгинске. В результате г-н Хусаев получил 4,5 года лишения свободы условно.





