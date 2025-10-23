Общество 23.10.2025 в 12:14

В Улан-Удэ силовики вновь заинтересовались строительной империей Владимира Хусаева

На этот раз их внимание привлек ЖК «Мегаполис»
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ силовики вновь заинтересовались строительной империей Владимира Хусаева
У известного деятеля строительной индустрии Бурятии Владимира Хусаева снова неприятности. На этот раз под пристальное внимание силовиков попал строящийся ЖК «Мегаполис» в Улан-Удэ, который возводит его компания «МосКомСтрой». Возникшей там ситуацией заинтересовался уже лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

А ситуация там сложилась следующая. На данный момент в эксплуатацию сдан лишь один корпус, сроки по остальным домам, где квартиры должны были получить еще 700 граждан, сорваны. Однако, и первый дом сделан некачественно, утверждают заехавшие в него жильцы. По этому поводу они даже обратились в региональное отделение Народного фронта.

«В первом сданном доме жить невозможно. Подъезды отремонтированы некачественно, шахта лифта трещит, счетчики не опломбированы. Вызывает нарекания и качество самих строительных работ: есть проблемы с качеством бетона, вентилируемые фасады приходят в негодность, температура зимой в квартирах не поднимается выше 9 градусов, стены промерзают. Территория ЖК практически не благоустроена: нет асфальтированных дорог, озеленения, детские площадки не соответствуют проектной документации», - сообщалось недавно в телеграм-канале «фронтовиков». 


Для защиты прав жильцов народный фронт обратился в прокуратуру Бурятии с просьбой провести проверку. Сейчас к делу подключился и Следственный комитет.

«По ситуации с ЖК «Мегаполис» организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятии Евгению Лагацкому доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщило региональное следственное ведомство.

Напомним, на ЖК «Мегаполис» власти возлагали большие надежды. Начальный этап этого проекта подразумевал строительство 25 многоквартирных домов в 146-148 кварталах со всей необходимой инфраструктурой общей площадью свыше 230 тысяч кв. м до 2027 года. А всего же план предусматривал возведение миллиона квадратных метров жилья. Для финансирования масштабного строительства в январе 2024 года «МосКомСтрой» заключил кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ». Лимит займа составлял 11,4 млрд рублей.

Так выглядит жилой комплекс на презентации

«МосКомСтрой» - лишь одна из фирм строительной бизнес-империи Владимира Хусаева, одного из самых заметных и в то же время скандальных застройщиков Бурятии. Хусаев, начинавший с дорожных работ (его компания «Альфапром» обанкротилась в 2015 году), за несколько лет сумел стать ключевым игроком на рынке жилищного строительства. Помимо «МосКомСтроя» ему также принадлежат такие компании как «Мегаполис», «Бургражданстрой» и ряд других. Так, например, именно «Бургражданстрой» возвел масштабные жилые комплексы «Восточные ворота», «На Корабельной», «Байкал-Сити», «Первый» и в 2020 году получил без конкурса гигантский участок в 17,6 га в 148 микрорайоне под проект домостроительного комбината, который лично презентовали вице-премьеру России Марату Хуснуллину.

Также компании Владимира Хусаева занимались и возведением социальных объектов. На них он и погорел. Недавно суд признал его виновным в крупном мошенничестве при строительстве новых школ в Улан-Удэ и Иволгинске. В результате г-н Хусаев получил 4,5 года лишения свободы условно.

Фото: скриншоты видео Народного фронта
строительство

