Якутия проигнорировала хрупкие на морозе отечественные авто

Сервис заказа такси Drivee провел детальный анализ автопарка водителей, зарегистрированных в приложении, на территории Якутия. Результаты исследования выявили поразительную картину, демонстрирующую практически полную закрытость региона для отечественных автомобилей и устойчивую приверженность иностранным маркам. Никакого импортозамещения не получилось. Об этом сообщает портал SakhaDay.ru.Согласно данным, 99,7% всех пассажирских перевозок в Якутии осуществляется на импортных автомобилях, что ставит регион в одну из самых закрытых категорий в стране по данному показателю.Особое место в этом исследовании занимает столица республики – Якутск. Город оказался абсолютным рекордсменом по отсутствию российских автомобилей в сегменте такси. Отечественный автопром представлен здесь лишь символическими 0,3%, что свидетельствует о практически полном отсутствии конкуренции со стороны российских производителей. Рынок такси в Якутске безраздельно захвачен японскими брендами.Девять из десяти самых популярных моделей такси в Якутске – это автомобили марки Toyota. Безусловными лидерами стали Toyota Premio и Toyota Allion, каждая из которых занимает внушительные 7,1% от общего числа автомобилей, используемых для перевозки пассажиров.Этот факт подчеркивает доминирование японского автопрома и предпочтения водителей такси в столице Якутии, отдающих предпочтение проверенным и надежным, по их мнению, моделям японского производства. Как отмечают опрошенные, «наши машины не выдерживают сильных якутских морозов, в них холодно и они часто ломаются на дорогах».Фото: «Номер один»