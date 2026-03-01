Общество 01.03.2026 в 18:51

Якутия проигнорировала хрупкие на морозе отечественные авто

100% такси в Якутске – японские иномарки
A- A+
Текст: Иван Иванов
Якутия проигнорировала хрупкие на морозе отечественные авто
Сервис заказа такси Drivee провел детальный анализ автопарка водителей, зарегистрированных в приложении, на территории Якутия. Результаты исследования выявили поразительную картину, демонстрирующую практически полную закрытость региона для отечественных автомобилей и устойчивую приверженность иностранным маркам. Никакого импортозамещения не получилось. Об этом сообщает портал SakhaDay.ru.

Согласно данным, 99,7% всех пассажирских перевозок в Якутии осуществляется на импортных автомобилях, что ставит регион в одну из самых закрытых категорий в стране по данному показателю.

Особое место в этом исследовании занимает столица республики – Якутск. Город оказался абсолютным рекордсменом по отсутствию российских автомобилей в сегменте такси. Отечественный автопром представлен здесь лишь символическими 0,3%, что свидетельствует о практически полном отсутствии конкуренции со стороны российских производителей. Рынок такси в Якутске безраздельно захвачен японскими брендами.

Девять из десяти самых популярных моделей такси в Якутске – это автомобили марки Toyota. Безусловными лидерами стали Toyota Premio и Toyota Allion, каждая из которых занимает внушительные 7,1% от общего числа автомобилей, используемых для перевозки пассажиров. 

Этот факт подчеркивает доминирование японского автопрома и предпочтения водителей такси в столице Якутии, отдающих предпочтение проверенным и надежным, по их мнению, моделям японского производства. Как отмечают опрошенные, «наши машины не выдерживают сильных якутских морозов, в них холодно и они часто ломаются на дорогах».

Фото: «Номер один»

Теги
автомобиль

Все новости

Якутия проигнорировала хрупкие на морозе отечественные авто
01.03.2026 в 18:51
В Улан-Удэ за один день под колеса машин попали двое детей
01.03.2026 в 18:49
Из-за благовоний едва не сгорело общежитие в Улан-Удэ
01.03.2026 в 16:49
Что изменится для жителей Бурятии в марте
01.03.2026 в 16:42
В Иркутской области полиция устроила массовые облавы на незаконных мигрантов
01.03.2026 в 14:08
В Улан-Удэ прошел турнир по стрельбе из лука в честь Сагаалгана
01.03.2026 в 14:04
Госавтоинспекция устраивает масштабные рейды на дорогах Улан-Удэ
01.03.2026 в 14:02
В начале следующей недели в Улан-Удэ придет более теплая погода
01.03.2026 в 13:57
Дома с печным отоплением в Братске переведут на газ
01.03.2026 в 13:56
Монголия призывает воздержаться от обострения ситуации на Ближнем Востоке
01.03.2026 в 13:53
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Что изменится для жителей Бурятии в марте
С 1 марта введен ряд изменений в законодательство
01.03.2026 в 16:42
В Иркутской области полиция устроила массовые облавы на незаконных мигрантов
За четыре дня рейдов в заведениях общепита выявили более 150 нарушителей, 35 иностранцев выдворят из страны
01.03.2026 в 14:08
Госавтоинспекция устраивает масштабные рейды на дорогах Улан-Удэ
Полицейские проверяют водителей и напоминают пешеходам о безопасности в связи с потеплением
01.03.2026 в 14:02
В начале следующей недели в Улан-Удэ придет более теплая погода
Весна постепенно вступает в свои права
01.03.2026 в 13:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru