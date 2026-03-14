Великое прошлое в дешевой обертке

Цветы сопровождают человека всю жизнь - от первого свидания до последнего пути. Мы дарим их по праздникам и без повода, вкладывая в букеты надежды, чувства и тайные смыслы. Но задумываемся ли, откуда вообще пришла традиция преподносить растения женщинам, почему красные розы по-прежнему вне конкуренции, а желтые цветы продолжают считать вестниками разлуки? «Номер один» встретился с улан-удэнским флористом, чтобы услышать откровенный рассказ о том, что сегодня происходит с культурой дарения: почему молодежь все реже заходит в цветочные магазины и за что продавцы прозвали воскресенье «гвоздичным днем».Золотыми нитями вписаны цветы в полотно человеческой истории. Они украшали алтари богов, служили наградами героям и становились безмолвными посредниками между влюбленными. Традиция дарить женщинам живые драгоценности зарождалась в разных уголках мира независимо друг от друга, но всегда несла одно стремление - выразить чувства без слов.В Древнем Египте цветы были неотъемлемой частью религиозных церемоний. Венки из лотоса, папируса и лилий возлагали на алтари и украшали ими саркофаги, веря, что растения символизируют вечную жизнь. В Греции цветочными венками награждали победителей и героев, а женщинам их преподносили в знак восхищения.Славянские племена тоже украшали зеленью свои капища. Одной из самых почитаемых у них была богиня плодородия, которой в числе прочих даров приносили цветы. Но поистине романтическая традиция сложилась именно на Востоке. Строгие нравы не позволяли открыто выразить симпатию понравившейся девушке, заговорить с ней или даже встретиться взглядом. Единственным способом признаться в своих чувствах становился небольшой букет. Язык цветов был довольно красноречив: если девушка возвращала подношение - это означало отказ, если оставляла - согласие. В Азии каждое растение имело значение: роза говорила о любви, лилия - о чистоте помыслов. В Японии значение придавали даже количеству бутонов: три цветка символизировали благодарность, девять - обещание долгой дружбы.В Россию же мода на цветочный этикет пришла из Европы. Светские дамы и кавалеры изучали искусство составления букетов, а особую роль в популяризации традиции сыграли театры: артисткам стали дарить цветы после выступлений, закрепляя тем самым обычай преподносить растения женщинам как знак признания их таланта и красоты.В различных странах предпочтения в выборе цветов складывались веками, вбирая в себя историю, национальные традиции и приметы. Во Франции королевской лилией до сих пор украшают важнейшие торжества, а о пылкой любви здесь говорят букетами алых роз. Немцы, помимо роз, уважают гвоздики, но не лилии - у них этот цветок считается траурным. В Великобритании колючая царица садов имеет особый статус: уже более пяти веков она остается символом королевской власти, аристократизма и возвышенности.В Греции существуют полноценные цветочные приметы для праздников: желтые нарциссы дарят на День независимости, подсолнухи - на летнюю Пасху, розовые розы - на 8 Марта и День святого Валентина, а ромашки, лилии и маргаритки несут на Пасху. Турки превыше всего ценят тюльпан, считая его знаком любви и дружбы, роза выражает поклонение, а герберы, нарциссы и орхидеи говорят «я люблю тебя». В Латинской Америке красный цвет ассоциируется с кровью и смертью, поэтому там дарят цветы, как правило, белые, вкладывая в них всю нежность. В России же неизменным лидером остается ярко-красная роза.Проведенный Финансовым университетом опрос показал, что в прошлом году цветы без повода чаще всего дарили или получали россияне в возрасте от 31 до 40 лет.66% женщин сочли цветы полноценным подарком, но среди мужчин это мнение разделили лишь 43%. Небольшие букеты из одного-трех цветков дарили 19% опрошенных, четверть респондентов предпочли композиции до 13 растений. Более половины участников исследования - 53% - даже не задумывались о количестве или выбирали просто большие букеты.Средняя сумма, которую россияне были готовы потратить на цветы, составила год назад практически 2,5 тыс. рублей. Щедрее всех тогда оказались жители Красноярска - средний чек там достиг почти 4 тыс. рублей. Жители Владивостока тоже не поскупились, их показатель подкрался к 3,5 тысячи. Экономнее других к флористической покупке подошли жители Новокузнецка: на цветы они были готовы потратить не больше тысячи.Тем не менее, как оказалось, почти половина опрошенных не экономила на букетах. Однако 30% были готовы отказаться от них в пользу другого подарка, если цена казалась слишком завышенной.Перед 8 Марта средний чек традиционно растет - иногда до 60%. Поэтому стремление сэкономить вполне объяснимо. Исследование показало, что каждый 12-й использует для этих целей кешбэк.Флорист Снежана Онисимова призналась, что самый романтичный букет в своей практике она запомнила навсегда. Мужчина заказал 365 красных роз - по одной на каждый день разлуки с любимой.- Он работал вахтовиком и уезжал в долгую командировку. Вернувшись, прежде чем войти в дом, зашел к нам, в цветочный. Мы разговорились, и выяснилось, что он решил порадовать свою женщину огромным букетом - столько же роз, сколько дней в году, ставших для них самой долгой разлукой. Причем мужчина был возрастной, примерно за 60, - рассказывает Снежана.Романтика, впрочем, бывает очень и очень разной. Например, однажды в магазин заявился поддатый мужчина - на ногах он едва держался, зато бережно сжимал полуторалитровую бутылку пива. Потребовал пять красных роз, молча взял ножницы и прямо у прилавка ловко отхватил горлышко своей пластмассовой емкости. В образовавшуюся вазу с остатками пенного водрузил букет. Полюбовался, крякнул и ушел довольный как слон.Наблюдая за покупателями много лет, улан-удэнский флорист заметила парадоксальную вещь: молодежь почти перестала дарить цветы. Даже на праздник влюбленных, когда раньше юноши и девушки раскупали скромные букетики, сейчас таких покупателей еле сыщешь. Сегодня основная аудитория цветочных магазинов - мужчины в возрасте от 40 до 50 лет.- На 14 февраля молодежи практически не было, хотя в социальных сетях этот праздник по-прежнему считается трендовым, - говорит Снежана. - Дедушки вот всегда приходят. Покупают своим бабушкам хризантемы. И, знаете, охотно берут. При сегодняшних-то ценах это вообще небывалая щедрость. То, что стоит около 5 тысяч, мы зовем «дежурным букетом» - четыре хризантемы и пять роз.У Онисимовой, кстати, есть одно золотое правило: хочешь при продаже угодить мужчине - композиция должна иметь алую розу. Можно выставить хоть 15 вазонов с королевой садов всех мыслимых оттенков - от белоснежного до фиолетового, мужчина все равно ткнет пальцем на красную. Она для них как магнит.- Добавь красную упаковку, и они разлетятся как горячие пирожки, - хохочет Снежана.Женщина объясняет это устойчивой ассоциацией красного цвета с любовью и страстью. А у мужчин постарше, выпускников СССР, красный цвет прочно связан с гвоздиками: других цветов в те годы попросту не было.- Базовая настройка, заложенная десятилетиями, работает до сих пор, - кивает флорист.Гвоздики, когда-то главные цветы советских праздников, сегодня обрели новую, горькую популярность. Военнослужащие их закупают десятками - несут к могилам погибших товарищей, к мемориалам. В цветочных магазинах воскресенье даже получило название «гвоздичный день».- Берут по 50, по 100 штук, - грустно почти шепчет Снежана. - Самый ходовой в продаже цветок…С желтыми цветами другая история. Полноценным монобукетом их никто не берет. Пара штучек в собранном - еще куда ни шло, но чтобы целиком из желтых - упаси господь. Примета о неизбежной разлуке сидит в головах так крепко, что даже самые смелые покупатели обходят подобные цветы стороной.Легенда о желтых цветах как вестниках расставания пришла из древней арабской истории. Правитель Магомет, отправляясь на войну, оставил гарем. Одна из жен нарушила верность. Чтобы проверить слухи, он подарил ей красные розы: если цветы переменят свой цвет, значит, жена виновна. Женщина опустила букет в воду, а утром лепестки роз пожелтели.- Но самое сильное влияние на умы оказала песня Наташи Королевой «Желтые тюльпаны». Грустная лирика о предательстве и запоминающаяся мелодия закрепили в сознании миллионов людей связь желтых тюльпанов с разлукой, - констатирует улан-удэнский флорист.Оказалось, что у цветочников есть своя полноценная иерархия дней. Пятница, как правило, пестрит выпусками из родильных домов, суббота сплошняком отмечена свадьбами и юбилеями, а воскресенье… «гвоздичное». Вот праздники остаются практически без сюрпризов: пальма первенства у 8 Марта, дальше День матери, День влюбленных, Новый год и День учителя.- Раньше в эту обойму входило и 1 сентября, но его постепенно вытеснили. Родители складываются по одному цветочку и дарят общий букет от класса - экономно и без души, - делится Снежана Онисимова.Подытоживая нашу беседу, улан-удэнский флорист отметила, что ничего так не дешевит букеты, как любимый многими целлофан.- К огромному сожалению, люди - существа консервативные, новое пробуют буквально со скрежетом, поэтому розы в целлофане будут актуальны всегда, - резюмирует женщина. - Та же история и с экзотикой. В торговой точке чего только нет - под 30 видов растений, ассортимент меняется еженедельно. Но народ стабильно тянется к проверенной классике: гвоздики, красные розы, хризантемы, герберы, пионы и лилии. Все эти протеи и прочие заморские штуки закупают исключительно для антуража, чтобы глазу было на что посмотреть.Да, за тысячи лет пестрые растения прошли удивительный путь - от подношений языческим божествам до букетов в пивных бутылках. Сегодня культура дарения меняется под натиском прагматичности, однако какую бы метаморфозу ни претерпевали традиции, суть остается прежней: цветы – это безмолвный язык, на котором мы говорим о чем-то главном.