В Бурятии жильцы утонувшего дома проиграли иск к чиновникам

Жители поселка Набережный в Гусиноозерске Анна Соколова и Павел Морозов (имена и фамилии изменены) потеряли свой дом. Он не сгорел, не рухнул под ударом стихии – а просто медленно уходил под воду на протяжении нескольких лет. Грунтовые воды поднимались из-под земли, затапливали подпол, разъедали фундамент, разрушали стены. В конце концов, дом, который еще недавно был пригоден для жизни, превратился в развалины. Собственники обратились в суд с иском на 3 млн рублей - к администрации города и района, к Министерству природных ресурсов Бурятии. Они были уверены: в их беде виноваты чиновники, которые годами не могли решить проблему подтопления. Но и Гусиноозерский городской суд, и Верховный встали на сторону ответчиков. История многолетнего бедствия поселка Набережный получила очередной печальный финал.Поселок Набережный расположен на берегу озера Гусиное - второго по величине водоема Бурятии после Байкала. Долгие годы здесь была спокойная жизнь: рыбаки, огороды, летний отдых. Но с 2014 года началось необъяснимое - грунтовые воды стали подниматься и затапливать подвалы жилых домов. Сначала это были отдельные случаи, потом проблема стала массовой.Соколова и Морозов стали собственниками дома на улице Набережной в 2019 году. К тому моменту вода уже давала о себе знать. В 2020 году они начали бить тревогу: подпол заливает, дом разрушается. В августе того же года местные власти даже вводили режим чрезвычайной ситуации - настолько серьезной была обстановка. В зоне подтопления оказалось 130 домов, 12 из них признали непригодными для жизни. В поселке работали комиссии, людей призывали эвакуироваться, но по-настоящему проблему никто не решал.В 2021 году истцы заказали экспертизу. Специалисты ООО «Независимая экспертиза» вынесли вердикт: износ дома составляет 78%, жить в нем нельзя, капитальный ремонт экономически нецелесообразен. Стены треснули, печь разрушилась, фундамент потерял прочность. Чиновники на это ответили формально: оснований для переселения и выплат нет.В последующие годы вода продолжала делать свое дело. В 2025 году, когда истцы наконец дошли до суда с требованием возместить ущерб, их дом уже фактически перестал существовать. На участке остались только фрагменты стен.Суд первой инстанции, а вслед за ним и Верховный суд Бурятии указали на несколько обстоятельств, которые сделали удовлетворение иска невозможным.Главное - истцы не смогли доказать, что в разрушении их дома виноваты именно ответчики. Да, вода подтапливала поселок. Да, чиновники знали об этом. Но прямая причинно-следственная связь между действиями или бездействием администраций и министерства и разрушением конкретного дома не установлена.Более того, выяснилось, что проблема имеет сложный, многофакторный характер. В 2019 году по заказу Минприроды Бурятии Геологический институт СО РАН провел масштабные исследования. Ученые пришли к выводу: быстрого и эффективного решения проблемы подтопления поселка Набережный не существует. Даже при благоприятном прогнозе полная деградация подтопления наступит не раньше, чем через десять лет. При этом в качестве одной из причин назывался повышенный уровень озера Гусиное, который влияет на подъем грунтовых вод.Но были и другие версии. На выездном совещании в апреле 2025 года специалисты обследовали местность и обнаружили, что выше поселка расположены водоемы, образовавшиеся в местах старых угольных шахт. Там скопилась вода, которая вполне могла питать грунтовые потоки. Уровень же самого озера, как выяснили гидрологи, в последние годы был ниже критических отметок и не мог быть главной причиной подтопления.Суд также отметил, что ответчики не бездействовали. Администрация города вводила режим ЧС, выплачивала пострадавшим единовременную помощь по 10 тыс. рублей, формировала списки для возможного переселения. Минприроды годами занималось расчисткой рек, впадающих в озеро, и пыталось включить озеро Гусиное в федеральные программы по оздоровлению водных объектов.Вторым аргументом не в пользу жителей стал срок исковой давности. Истцы обратились в суд в июне 2025 года. Но о том, что их дом разрушается, люди знали гораздо раньше. Еще в ноябре 2020 года они писали в администрацию о том, что из-за подтопления в доме лопнула печь и трескаются стены. В 2021 году экспертиза официально признала дом непригодным для проживания. Межведомственная комиссия вынесла аналогичное заключение в октябре 2021 года, и в декабре его направили истцам.Трехлетний срок исковой давности истек задолго до 2025 года. Представитель истцов пытался доказать, что нарушение носит длящийся характер - вода продолжала затапливать участок и после 2021 года.Но суд эти доводы отверг. Аварийное состояние дома сформировалось именно к 2021 году, и именно тогда истцы должны были заявлять свои требования. Более того, земельный участок истцов находится за пределами официально установленных зон затопления, а в период с 2022 по 2025 год значительного подъема уровня воды в озере не фиксировалось.У истории поселка Набережный есть и более глубокий слой. Еще в 2021 году, когда проблема только набирала обороты, ученые высказывали версию о рукотворном характере бедствия.По данным Геологического института СО РАН, причина подтопления кроется в нескоординированных действиях разных организаций, длившихся годами. С 2003 по 2010 год проводились технические мероприятия по повышению и поддержанию уровня озера Гусиное - сооружалось Галтайское водозаборное сооружение, строились регуляторы сброса. Все это делалось для обеспечения работы Гусиноозерской ГРЭС, которой нужно было гарантированное водоснабжение. Но в итоге дорогостоящие работы привели к катастрофическим последствиям. Проектировщики допустили грубые ошибки, и вместо улучшения экологической ситуации озеро начало подтапливать берега.В 2010 – 2020 годах в ситуацию вмешались аграрии. На притоке озера - реке Цаган-Гол - была установлена оросительная система. Ее перекрытие могло ударить по сельхозпроизводителям, поэтому с регулированием уровня воды никто не спешил. В декабре 2019 года правительство Бурятии подписало соглашение с Росводресурсами о расчистке русла реки Баян-Гол, вытекающей из озера. На эти цели планировали выделить 25 млн рублей в рамках нацпроекта «Экология», но работы затянулись.Параллельно вскрылись новые проблемы. В 2022 году, после запуска шестого энергоблока Гусиноозерской ГРЭС, выяснилось, что станция без согласования прорыла канал для забора воды, а договор водопользования отсутствовал. Природоохранная прокуратура оштрафовала энергетиков на 208 тыс. рублей, но на ситуацию с подтоплением это уже не повлияло.После всех этих лет борьбы жители поселка Набережный оказались в ловушке. Чиновники разводят руками: полномочия ограничены, деньги выделяются медленно, причина подтопления до конца неясна. Ученые предлагают сложные и дорогие решения. Энергетики отбиваются штрафами. А люди продолжают жить в домах, которые медленно уходят под землю, или бросают их и уезжают.Суды, как в случае с Соколовой и Морозовым, формально правы. Они применяют закон, который требует доказательств, причинно-следственных связей и соблюдения сроков. Но для жителей Набережного этот формализм оборачивается крушением надежд. Их дом разрушен, а ответственных не нашлось. И таких семей, по данным 2021 года, только в этом поселке было больше сотни.Показательно, что, пока шли суды, Министерство природных ресурсов Бурятии продолжало плановую работу. В 2023 году провели расчистку устьевого участка реки Цаган-Гол. В федеральный проект «Вода России» заложили мероприятия по экологической реабилитации озера Гусиное. То есть работа идет, но потерянного уже не вернешь.