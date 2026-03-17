Семьи из Якутии стали планировать роды в Бразилии

В последнее время среди семей из Якутии наблюдается новая тенденция — планирование родов за границей, в частности в Бразилии, где ребенок автоматически получает гражданство «по праву земли». Эта практика стала распространяться в Якутии благодаря возможности для родителей, братьев и сестер детей-новоиспечённых граждан получить постоянное место жительства и ускоренное оформление гражданства. Об этом сообщает портал SakhaDay.ru.Одним из таких путешественников стал предприниматель из села Техтюр Хангаласского улуса Константин Сысоев, который вместе с беременной женой и двумя сыновьями остановился на острове Флорианополис. Семья арендовала уютную квартиру в кондоминиуме, расположенном всего в 200 метрах от океана и в 400 метрах от школы. За месяц пребывания им удалось получить важные документы — CPF, идентификационный номер налогоплательщика, и SUS, систему обязательного медицинского обслуживания, предоставляющую бесплатную медицинскую помощь.Сысоевы пользуются услугами компании по сопровождению родов и миграции, которая помогает в оформлении документов. Как рассказал сам Константин, за последние два месяца к ней обратились два других семей из Якутии, что свидетельствует о растущем числе русскоязычных, организующих свои сообщества в Бразилии. Семьи из Якутска, в том числе основатель сети стоматологических клиник «Династия» Петр Севастьянов и блогер Мария Столярчик, активно поддерживают друг друга.Мария Столярчик, родившая дочку в январе 2026 года, выбрала Бразилию для получения паспорта, считая эту страну наиболее подходящей для семьи с детьми, поскольку здесь гражданство предоставляется быстро и в ускоренном порядке. В отличие от Аргентины, где с мая 2025 года усилили контроль за въездом и сделали медицину платной для нерезидентов, в Бразилии ситуация более благоприятная для родительского туризма и проживания мигрантов.Цены на продукты в Бразилии оказались значительно ниже, чем в Якутии. Так, литр молока стоит около 62 рублей, килограмм мяса — около 500 рублей, курица — 170 рублей, яичные яйца — 220 рублей, сливочное масло — 160 рублей за 200 грамм, растительное масло — 160 рублей, оливковое — 230 рублей, мороженое — 280 рублей за 750 грамм, макароны — 47 рублей за упаковку, килограмм бананов — 98 рублей, огурцы — 94 рубля, помидоры — 134 рубля, авокадо — 250 рублей. В целом, ежемесячные расходы на питание семьи из пяти человек составляют примерно 25 тысяч рублей.Вернувшись к истории семьи Сысоевых, стоит отметить, что они смогли быстро встать на очередь в муниципальную школу. Уже в феврале их сыновья были зачислены в первые и третьи классы, где учатся бесплатно. Главный вопрос, который при этом остался без ответа: стоимость поездки в эту далекую страну?Фото: loon.site