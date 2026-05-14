Общество 14.05.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 14 мая 2026 года

Астрологические советы для всех знаков зодиака
A- A+
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 14 мая 2026 года

Общий фон дня

14 мая может быть напряжённым днём. Возможны конфликты, авралы, мелкие неприятности и раздражительность. Лучше не начинать новых дел, не принимать важных решений и не спорить по пустякам. Ошибки стоит исправлять сразу. Вечер желательно провести спокойно, без гаджетов и суеты.

 

Овен

Кто-то может специально выводить вас из себя, но вы не поддавайтесь на провокации. Лучше займитесь физической работой. Во второй половине дня может прийти хорошая идея. Не тратьте деньги на ненужные вещи, а вечером отложите телефон.

 

Телец

Утром кто-то может не ответить на сообщение — не переживайте, это не про вас. В обед возможна приятная встреча. Не покупайте вещи из-за красивой упаковки. Вечером лучше посмотреть видео с животными, чем читать новости.

 

Близнецы

Несколько человек могут попросить об одном и том же — не делайте работу трижды. В обед могут втянуть в ненужные разговоры — избегайте их. Не покупайте то, что навязчиво рекламируют. Вечером проветрите комнату и не залипайте в соцсетях.

 

Рак

Может появиться желание пожалеть себя — не поддавайтесь. Займитесь чем-то полезным и быстрым: приготовьте ужин, разберите полку. После обеда возможен тёплый звонок. Не давайте в долг, вечером примите горячую ванну без гаджетов.

 

Лев

Сегодня может показаться, что вас не ценят — это не так, просто у других плохой день. Во второй половине дня возможна маленькая победа. Не покупайте вещи для поднятия самооценки. Вечером напишите близкому человеку.

 

Дева

С утра захочется искать чужие ошибки — остановитесь, это будет воспринято как критика. Утро посвятите себе: зарядка, вода, забота о здоровье. В обед кто-то попросит совет — дайте его коротко. Проверьте списания по финансам, вечером просто полежите в тишине.

 

Весы

Ваш контроль над ситуацией может дать сбой — примите это. В обед может появиться тайная информация — подумайте, надо ли её узнавать. Сравните цены в магазинах, вечером не выясняйте отношения с близкими.

 

Скорпион

Вас будут тянуть в разные стороны — выберите одну и будьте там. Возможна мелкая потеря — не ругайтесь, это к лучшему. Не берите и не давайте в долг, вечером нужна тишина.

 

Стрелец

Может захотеться сделать всё и сразу — остановитесь, выберите одно простое дело и выполните его. Не заходите в интернет-магазины, вечером прогуляйтесь без цели.

 

Козерог

После полудня может появиться чувство, что всё делаете не так — это усталость. Сделайте перерыв, не усложняйте разговоры с начальством или родственниками. Не подписывайте документы не глядя, вечером — горячий чай и отдых.

 

Водолей

Придёт гениальная идея — запишите, но не реализуйте сразу. Держитесь подальше от нытиков. Наведите порядок в подписках и кешбэках, вечером смените вид деятельности.

 

Рыбы

Кто-то может попытаться переложить на вас ответственность — не берите. После полудня вспомнят о старом обещании — лучше выполнить сразу. Откажитесь от ненужных услуг, вечером не планируйте ничего.

Фото: нейросеть

Теги
гороскоп

Все новости

В Бурятии власти пообещали избавиться от свалки возле популярных буузных
13.05.2026 в 17:56
В Бурятии тянущийся от свинокомплекса шланг у дороги порезали намеренно
13.05.2026 в 17:09
Улан-удэнка добилась переселения из аварийной развалюхи
13.05.2026 в 16:52
Десятки домов в Улан-Удэ оставят без холодной воды на весь день
13.05.2026 в 16:41
Мэр Улан-Удэ поручил проконтролировать режим тишины во время ЕГЭ и ОГЭ
13.05.2026 в 16:39
Почему машина начинает «цвести» именно весной, а не зимой?
13.05.2026 в 16:27
В Бурятии сменился глава филиала Агрохимслужбы
13.05.2026 в 16:10
В Улан-Удэ у ребенка угнали самокат за 90 тысяч
13.05.2026 в 16:08
Житель Улан-Удэ отсудил у строителя более 700 тысяч рублей за кривые стены и неправильную кровлю
13.05.2026 в 16:00
Цифровой полигон: «Ростелеком» предоставил интернет для битвы кибертанкистов Бурятии
13.05.2026 в 15:50
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
Зурхай на среду, 14 мая
27-й лунный день
14.05.2026 в 06:02
Жительница Улан-Удэ не может оформить отчий дом из-за путаницы с его «квартирностью»
Чиновники считают строение двухквартирным, а женщина доказывает, что одна половина давно разрушена
13.05.2026 в 18:00
В Бурятии власти пообещали избавиться от свалки возле популярных буузных
Как заявили специалисты, предположительно, помойку устроили зимой
13.05.2026 в 17:56
В Бурятии тянущийся от свинокомплекса шланг у дороги порезали намеренно
Такое заявление сделали на предприятии
13.05.2026 в 17:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru