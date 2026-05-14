Гороскоп для жителей Бурятии на 14 мая 2026 года

Общий фон дня

14 мая может быть напряжённым днём. Возможны конфликты, авралы, мелкие неприятности и раздражительность. Лучше не начинать новых дел, не принимать важных решений и не спорить по пустякам. Ошибки стоит исправлять сразу. Вечер желательно провести спокойно, без гаджетов и суеты.

Овен

Кто-то может специально выводить вас из себя, но вы не поддавайтесь на провокации. Лучше займитесь физической работой. Во второй половине дня может прийти хорошая идея. Не тратьте деньги на ненужные вещи, а вечером отложите телефон.

Телец

Утром кто-то может не ответить на сообщение — не переживайте, это не про вас. В обед возможна приятная встреча. Не покупайте вещи из-за красивой упаковки. Вечером лучше посмотреть видео с животными, чем читать новости.

Близнецы

Несколько человек могут попросить об одном и том же — не делайте работу трижды. В обед могут втянуть в ненужные разговоры — избегайте их. Не покупайте то, что навязчиво рекламируют. Вечером проветрите комнату и не залипайте в соцсетях.

Рак

Может появиться желание пожалеть себя — не поддавайтесь. Займитесь чем-то полезным и быстрым: приготовьте ужин, разберите полку. После обеда возможен тёплый звонок. Не давайте в долг, вечером примите горячую ванну без гаджетов.

Лев

Сегодня может показаться, что вас не ценят — это не так, просто у других плохой день. Во второй половине дня возможна маленькая победа. Не покупайте вещи для поднятия самооценки. Вечером напишите близкому человеку.

Дева

С утра захочется искать чужие ошибки — остановитесь, это будет воспринято как критика. Утро посвятите себе: зарядка, вода, забота о здоровье. В обед кто-то попросит совет — дайте его коротко. Проверьте списания по финансам, вечером просто полежите в тишине.

Весы

Ваш контроль над ситуацией может дать сбой — примите это. В обед может появиться тайная информация — подумайте, надо ли её узнавать. Сравните цены в магазинах, вечером не выясняйте отношения с близкими.

Скорпион

Вас будут тянуть в разные стороны — выберите одну и будьте там. Возможна мелкая потеря — не ругайтесь, это к лучшему. Не берите и не давайте в долг, вечером нужна тишина.

Стрелец

Может захотеться сделать всё и сразу — остановитесь, выберите одно простое дело и выполните его. Не заходите в интернет-магазины, вечером прогуляйтесь без цели.

Козерог

После полудня может появиться чувство, что всё делаете не так — это усталость. Сделайте перерыв, не усложняйте разговоры с начальством или родственниками. Не подписывайте документы не глядя, вечером — горячий чай и отдых.

Водолей

Придёт гениальная идея — запишите, но не реализуйте сразу. Держитесь подальше от нытиков. Наведите порядок в подписках и кешбэках, вечером смените вид деятельности.

Рыбы

Кто-то может попытаться переложить на вас ответственность — не берите. После полудня вспомнят о старом обещании — лучше выполнить сразу. Откажитесь от ненужных услуг, вечером не планируйте ничего.

