15.05.2026

Зурхай на пятницу, 15 мая

28-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Овцы, Курицы, Обезьяны, Лошади; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения овец, возводить дамбу, насыпь и стены, совершать ритуал огненной пуджи, вести властные дела.

Неблагоприятно: для людей года Тигра и Зайца; освящать объекты почитания, продавать и покупать, заключать договоры (становиться друзьями), приводить невестку в дом, проводить похороны.

Стрижка волос: к конфликтам.

Дорога: неблагоприятно отправляться в путь на запад, в другие направления нет ничего плохого.

