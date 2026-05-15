Зурхай на пятницу, 15 мая

Благоприятно: для людей года Овцы, Курицы, Обезьяны, Лошади; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения овец, возводить дамбу, насыпь и стены, совершать ритуал огненной пуджи, вести властные дела.Неблагоприятно: для людей года Тигра и Зайца; освящать объекты почитания, продавать и покупать, заключать договоры (становиться друзьями), приводить невестку в дом, проводить похороны.Стрижка волос: к конфликтам.Дорога: неблагоприятно отправляться в путь на запад, в другие направления нет ничего плохого.Фото: Номер один